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Мисливцям Пшонки присудили знести самовільно збудовані під Фастовом лазню та котедж

30 Травня 2017

Суд зобов’язав ТОВ «Укрмістобудпроект» усунути перешкоди у користування угіддями ДП «Фастівське лісове господарство» і знести самовільно збудовані споруди.

Таке рішення прийняв Господарський суд Київської області.

В 2011 році Київське облуправлінням лісового та мисливського господарства та «Укрмістобудпроект» уклали угоду, за якою фірма отримала на 25 років у користування 15,36 тис га мисливських угідь, які належали ДП «Фастівське лісове господарство».

В 2014 році прокуратура звернулася до суду про розірвання договору, стверджуючи що угіддя були надані без погодження з користувачами земельних ділянок, на території яких вони розташовані. В квітні цього року Вищий господарський суд при повторному розгляді справи підтвердив рішення попередніх інстанцій про незаконність передачі в користування цих угідь.

Тепер прокуратура звернулася до суду з іншим позовом. В ньому вона стверджувала, що  «Укрмістобудпроект» без погодження з власником угідь провело самочинну забудову в лісі.

Перевірка ДАБІ в Київській області встановила, що на вказаній території розташовано недобудований котедж, лазня з басейном та котельня. В акті перевірки від 2014 року вказано, що жодних дозвільних документів на ці об’єкти не надавалося.

В суді «Укрмістобудпроект» стверджував, що не здійснював жодних будівельних робіт і не знає, хто їх зробив. А факт появи будівель під час оренди угідь не підтверджує, що це будівництво зробила фірма.

Суд встановив, що самовільне будівництво є проявом неналежного виконання «Укрмістобудпроектом» договору про користування угіддя. Так як Фастівський лісгосп не заявив про бажання оформити право власності на спірні споруди, то суд вирішив, що  повинна їх знести.

Засновниками ТОВ «Укрмістобудпроект» є жителі Краматорська Дмитро Журавльов та Ігор Косарєв, а директором раніше був Михайло Буров, відомий як парламентський помічник Артема Пшонки, сина екс-генпрокурора. Також до квітня 2011 року Михайло Буров був партнером Олени Близнюк, дружини сина Анатолія Близнюка Сергія по фірмі ТОВ «Ікос Інвест».

Володимир Буров (батько Михайла Бурова) також був помічником Артема Пшонки в парламенті. Буров-старший є земляком колишнього генпркурора Віктора Пшонки – вони обидва є уродженцями села Сергіївка, що в Донецькій області.

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