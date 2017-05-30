Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради 26 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Літан» автобусів на 69,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 20 нових низькопідлогових автобусів МАЗ 103486 по 3,48 млн грн.

Вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та оснащені інформаційною системою з GPS, системою відеоспостереження з чотирьох камер і накопичувача, відеореєстратором та Wi-Fi роутером із модемом.

У листопаді 2016 р. КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» замовило автобуси цієї моделі в іншого постачальника по 3,65 млн грн.

Гарантійний строк експлуатації становить два роки, або 80 тис км пробігу.

Передбачено аванс 70% протягом п’яти днів після отримання рахунку на передплату товару, решту перерахують після поставки.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості в 70,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «УкрЄвроМАЗ» Ірини Саханди – дилер Мінського автозаводу, який продає ці автобуси у базовій комплектації без Wi-Fi та відеонагляду по 3,26 млн грн. Цією фірмою керує Богдан Саханда, який у 2015 р. ішов у Вишневу міськраду Київської області від партії «Сила людей».

Натомість ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» не допустили до аукціону через аналогічний договір із пов’язаним ТОВ «Сіті Транспорт Групп», а не за результатами державного тендеру за останні три роки, як того вимагав замовник. Компанія подала скаргу в АМКУ, але запізнилась із оплатою.

«ТД «Літан» належить Дмитру Науменку та Олегу Сухову.

Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Науменко з Дмитром Рученком і Наталією Павловою володіють ТОВ «Дуотранс», у якого торік «Електротранс» купив тролейбусів «Південмашу» на 79,79 млн грн.

Нагадаємо, у березні 2016 р. було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 р. посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за нібито завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 р. суд надав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

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