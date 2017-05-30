Дилер «Південмашу» продав Кропивницькому білоруських автобусів на 70 мільйонів

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30 Травня 2017

КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради 26 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Літан» автобусів на 69,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 20 нових низькопідлогових автобусів МАЗ 103486 по 3,48 млн грн.

Вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та оснащені інформаційною системою з GPS, системою відеоспостереження з чотирьох камер і накопичувача, відеореєстратором та Wi-Fi роутером із модемом.

У листопаді 2016 р. КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» замовило автобуси цієї моделі в іншого постачальника по 3,65 млн грн.

Гарантійний строк експлуатації становить два роки, або 80 тис км пробігу.

Передбачено аванс 70% протягом п’яти днів після отримання рахунку на передплату товару, решту перерахують після поставки.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості в 70,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «УкрЄвроМАЗ» Ірини Саханди – дилер Мінського автозаводу, який продає ці автобуси у базовій комплектації без Wi-Fi та відеонагляду по 3,26 млн грн. Цією фірмою керує Богдан Саханда, який у 2015 р. ішов у Вишневу міськраду Київської області від партії «Сила людей».

Натомість ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» не допустили до аукціону через аналогічний договір із пов’язаним ТОВ «Сіті Транспорт Групп», а не за результатами державного тендеру за останні три роки, як того вимагав замовник. Компанія подала скаргу в АМКУ, але запізнилась із оплатою.

«ТД «Літан» належить Дмитру Науменку та Олегу Сухову.

Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Науменко з Дмитром Рученком і Наталією Павловою володіють ТОВ «Дуотранс», у якого торік «Електротранс» купив тролейбусів «Південмашу» на 79,79 млн грн.

Нагадаємо, у березні 2016 р. було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 р. посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за нібито завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 р. суд надав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

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