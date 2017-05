«Дністровська ГАЕС» за 2 мільйони купує елітний позашляховик Audi Q-7 – дорожче від річного прибутку

ПАТ «Дністровська ГАЕС» (Чернівецька обл.) 29 травня затвердило повідомлення про намір укласти договір з переможцем торгів ТОВ «ЗС Авто еліт» щодо придбання легкового автомобіля за 2,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Фірма поставить позашляховик Audi Q7 3.0 TDI quattro S line.

Автомобіль матиме автоматичну систему вентиляції повітря, асистента початку руху, допомогу при паркуванні plus, зовнішні дзеркала з функцією пам’яті з електроскладанням, камеру заднього огляду, 6-канальну аудіо систему Audi, бортову літературу на українській мові, 2-зональний електронний клімат-контроль, круїз-контроль plus, норми вихлопних газів Euro 6 plus, функцію захисту пішоходів.

Під час торгів єдиним конкурентом «ЗС Авто еліт» було львівське ТОВ «Рік-Автоцентр» Романа Були та Людмили Були, яке запропонувало 2,10 млн грн. Сама такою була очікувана вартість.

Одеське ТОВ «ЗС Авто еліт» належить Дмитру Калачеву та Сергію Скрипці, який є директором фірми. Вони разом є співзасновниками ТОВ «Актив груп – 2013» та ПП «Південна брокерська компанія». Крім того, Скрипка також є співвласником ТОВ «ДТМ Україна».

За даними SMIDA, 87,4% акцій ПАТ «Дністровська ГАЕС» належать Міністерству енергетики та вугільної промисловості, 11,4% ПАТ «Укргiдроенерго».

У 2016 році чистий прибуток держкомпанії становив 1,83 млн грн., що удвічі більше від попереднього року.

Керівником ПАТ «Дністровська ГАЕС» є Сергій Лунін, який згідно з декларацією є співвласником ТОВ «Сатанів гідро». Його внесок в статутний капітал приватної фірми складає 100 тис грн.

У квітні цього року деякі чернівецькі ЗМІ писали, що структурний підрозділ державного ПАТ «Укргiдроенерго» «Дністровська ГАЕС» планує купити елітний позашляховик Audi Q-7. Після чого, «Укргiдроенерго», очолюваний Ігорем Сиротою, який вчетверо підіймав собі зарплату у 2017 році до 200 тис грн., заявив, що придбати дорогий автомобіль планує не його підрозділ, який називається «Дністровська ГАЕС», а ПАТ «Дністровська ГАЕС».

В подальшому депутати Чернівецької облради хотіли звернутися до міністра Насалика з проханням змінити назву ПАТ «Дністровська ГАЕС», яке очолює Лунін, аби не було плутанини.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Важливо, Енергетика, Розкіш