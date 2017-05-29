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Запорізькі чиновники замовили за 36 мільйонів виконаний раніше ремонт каналізації та ліквідацію підтоплення

29 Травня 2017

Прокуратура підозрює посадових осіб управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації у безпідставному перерахуванні підрядникам бюджетних коштів за реконструкцію каналізації та ліквідацію підтоплення у селах Мелітопольського району. Про свідчить ухвала Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 16 травня.

За даними слідства, у жовтні 2015 року управління капітального будівництва Запорізької ОДА замовило ТОВ «Мега-ТЕК» реконструкцію очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м за добу у селі Фруктове Мелітопольського району за 16,92 млн грн. Ремонтні роботи повинні бути завершені до кінця 2016 року. ОДА перерахувала підряднику 12,47 млн грн.

Втім, як встановило слідство, у 2012 році управління капбудівництва ОДА вже замовляло ТОВ «Южстроймонтаж» реконструкцію цих очисних споруд за 11,15 млн грн. За виконані роботи у 2012-2014 роках чиновники перерахували фірмі 3,71 млн грн. При чому, перелік та обсяг робіт, який потрібно було виконати у селі Фруктове, однаковий як під час замовлення реконструкції каналізації у «Южстроймонтаж», так і у «Мега-ТЕК».

Крім того, у кінці 2015 року управління капітального будівництва ОДА замовило ТОВ «Комунтех» провести до квітня 2017 року першочергові заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району до 2017 року за 19,21 млн грн. Замовник перерахував підприємству усю суму.

Втім, аналогічні роботи посадовці ОДА вже замовляли ТОВ «Будівельна компанія «Камелот» у 2011 році за 13,61 млн грн., і за їх виконання у 2012-2013 роках чиновники заплатили фірмі 586 тис грн. При чому, як і у випадку з реконструкцією каналізації, технічне завдання для «Камелот» та «Комунтех» було однакове.

Слідство вважає, що таким чином чиновники Запорізької ОДА розтратили бюджетні кошти під час проведення робіт у населених пунктах Мелітопольського району.

Суд задовольнив клопотання Мелітопольської місцевої прокуратури , яка розслідує кримінальне провадження № 42017081280000073 від 15.05.2017, і надав їй доступ до договорів щодо реконструкції каналізації та ліквідацію підтоплення, укладеною Запорізькою ОДА з 4 підприємствами, та до супровідної документації.

ТОВ «Мега-ТЕК» належить Олені Матяж та Володимиру Чумаку. «Южстроймонтаж» з 2015 року знаходиться в стані припинення, засновниками вказані Сергій Байдаков та Олексій Попов.

ТОВ «Комунтех» належить Сергію Венедіктову і Вадиму Слюсаренку. Власником фірми «Будівельна компанія «Камелот» є Олександр Невідомий.

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