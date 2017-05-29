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«Укргазвидобування» за 216 мільйонів орендувало на рік арештовані дотискні станції «Карпатигазу»

29 Травня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» («УГВ») 10 травня уклало сім угод із ТОВ «Карпатигаз» про послуги оренди семи дотискних компресорних станцій (ДКС) на загальну суму 216,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договори уклали на строк до 30 квітня 2018 року, тобто майже на рік.

Місячна оренда Абазівської, Розпашнівської, Свидницької та Східно-Полтавської ДКС коштує 1,20 млн грн., Летнянської ДКС – 3,00 млн грн., Хрестищенської ДКС – 4,50 млн грн., Юліївської ДКС – 5,70 млн грн.

Перші п’ять станцій складаються з фундаментів під обладнання, операторної, конструкцій і додаткового обладнання для функціонування газоперекачувального агрегату, самого газоперекачувального агрегату та іншого допоміжного обладнання.

Хрестищенська станція включає споруду службово-експлуатаційного блоку, операторну, фундаменти під обладнання, чотири турбокомпресорні агрегати Titan 130 виробництва «Solar Turbines» (США), вузол комерційного обліку газу першої категорії та інше допоміжне обладнання.

До складу Юліївської ДКС входять споруда службово-експлуатаційного блоку, операторна, фундаменти під обладнання, два турбокомпресорні агрегати Centaur 40 виробництва «Solar Turbines» (США) та інше допоміжне обладнання.

Загальна балансова вартість орендованого майна становить 1,60 млрд грн. Наразі воно арештоване в рамках кримінального провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами «УГВ» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами компаній, що контролюються екс-міністром екології Миколою Злочевським.

«Карпатигаз» є найбільшим оператором спільної діяльності з «УГВ» і через «Misen Enterprises AB» належить шведській компанії «Misen Energy AB».

До керівних органів останньої входить Сергій Пробилов, представляючи там інтереси її акціонера – «Blankbank Investment Ltd». У 2007-2012 роках він був помічником нардепа від «Батьківщини» Віталія Данилова, який вів бізнес разом з Ігорем Котвіцьким, бізнес-партнером Арсена Авакова.

Інші акціонери «Misen Energy AB» були пов’язані з Дмитром Фірташом, депутатами «Оппоблоку» Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним та з розшукуваним лідером мафії Семеном Могилевичем.

Раніше у «Карпатигазі» працював юристом Іван Петухов, якого у 2015 році призначили заступником міністра юстиції. Міністром юстиції є соратник Авакова по «Народному фронту» Павло Петренко.

У 2015 році «Карпатигаз» повідомив, що готує міжнародний позов проти держави Україна на $3 млрд. Претензії стосуються «дискримінаційних» рентних платежів для нафтогазовидобувних компаній. У відповідь «УГВ» у 2016 році заявило про подачу позову до Стокгольмського арбітражу щодо розірвання договору про спільну діяльність з компаніями «Карпатигаз» і «Misen Enterprises AB» та відшкодування ними збитків.

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