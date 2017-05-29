«Регіонал» із партнерами за 63 мільйони каналізує Коломию з подекуди коштовними будматеріалами

КП «Коломияводоканал» Коломийської міської ради Івано-Франківської області 8 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Енергоресурс-Монтаж» реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд міста за 62,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2018 року реконструюють приймальну камеру, будівлі решіток, радіальні пісковловлювачі, піскові бункери і мулові майданчики, переобладнають будівлю хлораторної, замінять вікна і двері адміністративно-побутового корпусу та внутрішньомайданчикові мережі водопостачання і каналізації, благоустроять територію.

За підсумковою відомістю, без урахування доставки тонна гарячекатаної арматурної сталі коштує 16-18 тис грн., електродів – 35-36 тис грн., асфальтобетону – 1 650 грн.

Кубометр піску природного рядового коштує 380 грн., щебеню – 620-630 грн., розчинів – 648-1 084 грн., бетону – 1 200-1 800 грн.

Днями Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила ремонт траси Н-13 Львів – Самбір – Ужгород із піском по 65 грн./куб. м, що вп’ятеро дешевше. Щебінь на тому тендері коштував у півтора-два рази дешевше – 300-480 грн./куб. м.

Гарантійний строк експлуатації нинішнього об’єкту становить п’ять років.

На заробітну плату піде 1,53 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено трохи менше відсотка – 415 тис грн.

Львівський «Енергоресурс-Монтаж» належить корпорації «Енергоресурс-Інвест», власниками якої ТОВ «Енергоресурс-Львів», НВП «Енергоцентр» і ПП «Бізнес солушнс».

«Енергоресурс-Львів» заснували Роман Бачевський, Іван Ніронович, Володимир Панасюк, Іван Третяк, НВП «Енергоцентр», Державна інноваційна фінансово-кредитна установа і Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Третяк, Ніронович, Бачевський разом із Марією Зинюк і Володимиром Супруном володіють «Енергоцентром».

Власником «Бізнес солушнс» є син Івана Ніроновича – Назар Ніронович. На місцевих виборах 2010 року він балотувався у Львівську міськраду від Партії регіонів.

Переможець планує залучити субпідрядника ТОВ «Золочівагробуд» Михайла Круглика і депутата Золочівської міськради від «Самопомочі» Йосипа Барабаша для будівельних робіт вартістю 20% від загальної суми підряду.

Ціна угоди майже на три відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 64,61 млн грн.

ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» і ТОВ «ІБК «Євротехнології» пропонували на 5% нижчі ціни, але їх відхилили. Перша фірма не завантажила електронну банківську гарантію та подала аналогічні договори вартістю менше половини очікуваної суми, хоча замовник вимагав один з них на більшу суму. Друга фірма була відхилена через претензії до кошторисів, обладнання, аналогічних договорів, довідок тощо.

Крім того, анонімний учасник вимагав переглянути термін подачі пропозицій, вважаючи, що той порушує закон «Про публічні закупівлі». Однак водоканал відповів, що цей період не суперечить закону. Якщо очікувана сума не перевищує 5,15 млн євро, приймати заявки треба не менше 15 днів.

Дорожчими конкурентами були київське ТОВ «Джей Ай Сі» Вячеслава Ковальова і калуське ПП «Добробуд» Володимира Кузика, які разом із переможцем не знижували ціни під час аукціону, на відміну від відхилених фірм. Кузик є депутатом Калуської міськради та володіє ТОВ «Добробуд-Плюс» із Сергієм Барною і ТОВ «Добробуд-Вестбуд» одноосібно.

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