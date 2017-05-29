Харків’яни отримали 138 мільйонів на ремонт вулиць Полтави з коштовним бітумом і склокульками

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Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради 22 травня за результатами тендеру замовило ПП «Будгарант-7» поточний ремонт дорожнього покриття і тротуарів вулиць міста на 138,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч відремонтують 275 тис кв. м міських вулиць, а саме виконають фрезерування і ямковий ремонт, влаштують дощову каналізацію та покриття з асфальтобетону і плитки, встановлять знаки та бортові камені, нанесуть розмітку.

За первинною пропозицією, без урахування вартості доставки тонна бітуму нафтового дорожнього БНД-60/90 коштує 11 250 грн., скляних кульок – 31 667 грн., асфальтобетону – 1 626-1 826 грн., бетону – 924-1 088 грн. Кубометр піску замовили по 121 грн., а щебеню – по 330-550 грн. Цеглу керамічну одинарну повнотілу купили по 2 500 грн./тис шт. Під час аукціону переможець знизив ціну на відсоток, тож остаточні ціни на стільки ж нижчі.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на чверть дешевше – по 23 694 грн./т.

У квітні Лозівське КП «Еко-Сан» замовило бітум БНД 60/90 по 7 957 грн./т, а в травні підняло ціну до 8 735 грн./т, що все одно на 22% дешевше від нинішнього тендеру.

Із загальної вартості підряду на заробітну плату піде три відсотка, або 4,05 млн грн. На кошторисний прибуток відведено ще третину відсотка – 542 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 141,08 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною не вперше було ПрАТ «Управління механізації будівництва №23», яке не завантажило жодного документу.

Харківський «Будгарант-7» зі статутним капіталом 100 грн. належить Олександру Дуравкіну, раніше ж засновником була Лариса Твердохлеб. Свого часу Дуравкін керував ТОВ «Харківспецбудмеханізація-7» Григорія Анищенка.

Номер телефону переможця +380577623559 також використовували харківські ПП «Едельвейс-7» Олександра Шемякова і ТОВ «Харполимер» Валентини Маковоз.

 «УМБ №23» з Полтавщини на 46% належить екс-депутату Харківської облради від «Батьківщини» Юрію Шляхті, ще 43% акцій має Олексій Абросімов. Донедавна Юрій Олександрович Шляхта ділив свою частку з Оленою Юріївною Шляхтою.

У 2015 році Юрій Шляхта йшов у Харківську міськраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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