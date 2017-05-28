Поліція розслідує закупівлю харківськими лікарнями рентгентехніки з переплатою 7 мільйонів

Поліція підозрює посадовців комунальних медичних закладів Харкова у зловживанні службовим при закупівлі по завищеній ціні обладнання у ТОВ «Індіс» та ТОВ «ЗРО «Квант», що призвело до переплати 7,14 млн грн.

Про це стало відомо з низки ухвал Київського районного суду м. Харкова, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №120172200000000344 від 16.03.2017р.

Слідство встановило, що в 2016 році КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №2» та КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6» за результатами тендерів закупили у ТОВ «Індіс» постачання рентгенівських діагностичних комплексів КРД50 у модифікації INDIascop на загальну суму 11,15 млн.

Сама фірма для постачання комунальним лікарням закуповувала обладнання у ТОВ «ЗРО «Квант». Остання перераховувала гроші на фірми з ознаками фіктивності- ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп» та інших.

За розрахунками поліції, в даному випадку поліклініки переплатили за обладнання 3,56 млн грн.

Також слідство встановило, що такі ж рентгенівські діагностичні комплексу КРД50 у модифікації INDIascop в 2015 та 2016 роках закуповували КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова» та КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Обладнання їм поставило «ЗРО «Квант» на загальну суму 13,79 млн грн. В подальшому кошти також були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності. В даному випадку, на думку поліцію, завищення ціни обладнання склало 3,58 млн грн.

Розрахунки показують, що за цим кримінальним провадження загальна сума переплат складає 7,14 млн грн.

В суді слідчий клопотав про доступ до фінансової та господарської документації медзакладів щодо закупівлі діагностичних комплексів у «ЗРО «Квант» та ТОВ «Індіс», і суд ці клопотання задовольнив.

Власницею «Індіс» вказана харків’янка Ольга Судак. Керівником фірми є Олена Іваненко, а з серпня минулого року право підпису з’явилося у Наталії Сітченко.

«Завод рентгенівського обладнання «Квант» належить Наталії Коляді і Сергію Коляді, очолює підприємство Олександр Коляда. На офіційному сайті завод називає себе провідним підприємств України в області розробки, виробництва, постачання і сервісного обслуговування сучасної рентгентехніки.

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