Комунальники Кернеса дешево заправились на 22 мільйони у новачка з оточення Кернеса

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КП «Харківські теплові мережі» 25 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Фаворит Групп» палива на 21,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили бензин А-95 по 17,40 грн./л за талонами, бензин А-92 і дизельне паливо по 15,42-16,38 грн./л залежно від способу поставки і тарований гас ТС-1 по 20,65 грн./л.

Бензин А-95 і дизпаливо коштують до третини дешевше від середніх роздрібних цін, які, за даними «OilNews», зараз становлять відповідно 25,10 грн./л і 22,79 грн./л.

Паливо за талонами постачатиметься через АЗС за угодою з ТОВ «Альянс Еволюшн», а наливом – за угодою з перевізником ТОВ «Петроль-РЗС».

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної ціни в 28,85 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Торговий дім «Капітал-Інвест» із різницею в ціні 1 грн., ТОВ «Мідас Оіл» і ТОВ «Техойл Рітейл».

«Техойл Рітейл» Артема Івушкіна скаржився в АМКУ на перемогу «ТД «Фаворит Групп», але запізнився зі строками подання скарги. За словами скаржника, переможець приніс угоду про постачання палива з ПАТ «Укртатнафта», яке не виробляє гас ТС-1 за вказаними у тендерній документації та пропозиції ДСТУ 320.00149943.011-99. Воно виготовляє реактивне паливо РТ  за ДСТУ 320.00149943.007-97, яке не відповідає вимогам замовника.

Крім того, анонімний учасник безуспішно вимагав розбити закупівлю на лоти, особливо –  відокремити гас через специфічні умови постачання в тарі.

Фірма «ТД «Фаворит Групп» із смт. Пісочин Харківської області належить Олені Пахомовій. Донедавна Пахомова була засновницею ТОВ «Вектор-Оіл» з Андрієм Горшковим, а ще раніше її частка у цій компанії належала Анатолію Віданову.

Харківський «Вектор-Оіл» зареєстрований по пр. Ювілейному (50-річчя ВЛКСМ), 56 – за однією адресою з ТОВ «ДБК «Уровень», яке фігурує серед підозрілих контрагентів Парку Горького та отримало підряди на десятки мільйонів гривень на ремонт харківських доріг.

У квітні переможець виграв єдиний тендер нинішнього замовника щодо закупівлі олив і мастил на 699 тис грн.

«Торговий дім «Капітал-Інвест» володіють Яна Віданова і згаданий Анатолій Віданов.

Власниками «Мідас Оіл» є Сахатмурад Атабалов, Сергій Куций і Володимир Шумілкін – мер Харкова у 2002-2006 роках, а пізніше – депутат Харківської облради.

Найменування Спосіб постачання Кількість, л Ціна, грн./л із ПДВ
Бензин А-95 у талонах по 10 л та/або 20 л 60 980 17,40
Бензин А-92 у талонах по 10 л та/або 20 л 145 350 16,38
наливом 358 700 15,42
Дизельне паливо у талонах по 10 л та/або 20 л 107 000 16,38
наливом 720 000 15,42
Керосин ГАС ТС-1 в тарі 1 000 20,65

 

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