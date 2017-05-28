Американський виробник продав «Укргазвидобуванню» два турбокомпресорні агрегати за 293 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 30 березня уклало угоду з компанією «Solar Turbines International Company» (США) про поставку обладнання на $10,90 млн, або 293,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять робочий та резервний турбокомпресорні агрегати Centaur 40 із компресором С33 та газотурбінним двигуном.

До травня замовник мав випустити резервний акредитив на повернення авансового платежу на 50% вартості угоди, 15 серпня повинен буде збільшити суму до 85%, а 1 листопада – до 100%.

«Solar Turbines» – це дочірня компанія американської корпорації «Caterpillar». Нещодавно вона провела навчання персоналу «УГВ» з експлуатації та технічного обслуговування агрегатів Titan 130 і Centaur 40.

Довідково:

За даними «УГВ», реконструкція Яблунівського відділення переробки газу (ВПГ) передбачає будівництво дотискної компресорної станції. Придбані для неї агрегати допоможуть знизити гирлові тиски свердловин Яблунівського, Скоробагатьківського та Комишнянського родовищ і забезпечити належний тиск на вході у ВПГ та на виході з нього. Це дасть змогу додатково перекачувати до 200 тис кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, у 2012 році двома агрегатами Centaur 40 була оснащена Юліївська дотискна компресорна станція, інвестиції в будівництво якої склали 240 млн грн. Тоді це могло дорівнювати приблизно $30 млн.

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