Залізниця зекономить 0,03% на півмільярдному ремонті пасажирських вагонів заводом Юрушева

ПАТ «Українська залізниця» 24 травня за результатами тендеру повідомило про намір укласти сім угод із ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів на загальну суму 428,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч відремонтують 42 вагони регіональних філій «Львівська залізниця» і «Донецька залізниця» по 10,20 млн грн.

За суму, виділену на покращення одного пасажирського вагону, «Укрзалізниця» могла б придбати десять вантажних вагонів по 0,95 млн грн., яких наразі не вистачає для нормального функціонування найприбутковішого сектору залізниці – вантажних перевезень.

Вагони обладнають радіотрансляційною мережею, вакуумними безпечними екологічно-чистими туалетними системами, душовими установками для персоналу, системами радіофікації, пожежогасіння, кондиціювання повітря, виклику провідника і відеоспостереження з функцією архівації даних, а також мікрохвильовою піччю, холодильником і кавоваркою. У кожному купе спальних вагонів встановлять відеопрогравачі та телевізори з USB-роз’ємами.

Сума потенційних угод на 0,03% нижча від загальної очікуваної вартості в 428,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.

ТОВ «Максмед Інтернешнл» скаржилось в АМКУ на дискримінацію на обох тендерах.

У випадку донецьких вагонів фірма заявила, що тендерна документація нібито не містить документації, за якою мають проводитись роботи. Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, бо фірма не довела і документально не підтвердила порушення своїх прав та перешкоджання її участі в закупівлі.

Що ж до львівських вагонів, скаржник вимагав видалити пункт «4. Некупейний вагон» вимог до внутрішнього обладнання. Замовник сам усунув порушення, тож АМКУ припинив розгляд цієї скарги.

«Дніпровагонрембуд» на 98% належить ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест», яке записане на однойменне ТОВ донецького бізнесмена Леоніда Юрушева. До наглядової ради заводу входять дружина Юрушева Наталія та його дочки Єлизавета й Анастасія.

У 2015 році ДП «Придніпровська залізниця» через суд стягнула із суперника 2,21 млн грн. штрафу за затримку ремонту вагонів, які мали використовувати на прибутковому московському напрямку.

«Харківський вагонобудівний завод» належить ПАТ «Юнікон» (більша частина) і ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Директором із травня є Андрій Коваленко.

Бенефіціарами «Юнікону» є Сергій Анюхін, Олег Кононюк, Юрій Зарічнюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина.

«КУА «МТІР Ессет Менеджмент» є співвласником ТОВ «ФК «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

У квітні «Укрзалізниця» замовила супернику ремонт купейних вагонів на 81,74 млн грн.

Тип вагонів «Львівська залізниця» «Донецька залізниця» Спальні 11 2 Купейні з радіпунктом 2 3 Купейні 9 5 Плацкартні – 10

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