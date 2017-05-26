Російсько-українська фірма отримала 41 мільйон «Турбоатома» за роботи на Дністровській ГАЕС

ПАТ «Турбоатом» 19 травня уклало угоду з ПАТ «Дніпро-СГЕМ» про робіт із будівництва другої черги Дністровській ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» за 40,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили монтаж обладнання для гідромашинної установки вертикальної радіально-осьової типу ОРО 170-В-730 із вбудованим кільцевим затвором і допоміжним обладнанням для гідроагрегату №4.

Договір, який не був опублікований замовником, діятиме до кінця 2020 року.

Співвласниками «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» (34%), Сергій Поливаний (17%) з Чернівецької області і Юрій Ковальов (18%) з Миколаївської області.

До квітня 2014 року членом правління «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» був Геннадій Ступаков – екс-депутат Чернівецької облради, який раніше представляв Партію регіонів. Нині він є членом виконкому Новодністровської міськради у Чернівецькій області в якості директора і співзасновника ТОВ «Дністер-СГЕМ» разом із самим «Дніпро-СГЕМ».

За даними ЄДР, 66,37% акцій «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» має російське ТОВ «Енергострой», ліквідоване в лютому 2015 року.

Від 2009 року «Дніпро-СГЕМ» отримав держпідрядів щонайменше на 461,15 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ПАТ «Укргідроенерго» уклало три угоди щодо будівництва другої черги Дністровської ГАЕС до кінця 2019 року на загальну суму 4,05 млрд грн. Крім «Турбоатома», підрядниками стали Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» і ДП «Завод «Електроважмаш».

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