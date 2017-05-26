НОВИНИ

26.05.2017

Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Залізниця зекономить 0,03% на півмільярдному ремонті пасажирських вагонів заводом Юрушева

На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Російсько-українська фірма отримала 41 мільйон «Турбоатома» за роботи на Дністровській ГАЕС

«Ощадбанк» за 2 мільйони купив систему бізнес-аналізу на базі «Qlik Sense»

Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

25.05.2017

Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Поліція розслідує як нібито розкрадалися 96 мільйонів на заміні газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ»

«Друзі» Держветфітослужби продали її начальству вакцин ще на 42 мільйони

Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

За два місяці кріплення для «Селидіввугілля» від улюбленців Кропачова подорожчали на третину

На керівника аеропорту Одеси завели справу за 2 мільйони на фіктивне прибирання снігу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Російсько-українська фірма отримала 41 мільйон «Турбоатома» за роботи на Дністровській ГАЕС

26 Травня 2017

ПАТ «Турбоатом» 19 травня уклало угоду з ПАТ «Дніпро-СГЕМ» про робіт із будівництва другої черги Дністровській ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» за 40,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили монтаж обладнання для гідромашинної установки вертикальної радіально-осьової типу ОРО 170-В-730 із вбудованим кільцевим затвором і допоміжним обладнанням для гідроагрегату №4.

Договір, який не був опублікований замовником, діятиме до кінця 2020 року.

Співвласниками «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» (34%), Сергій Поливаний (17%) з Чернівецької області і Юрій Ковальов (18%) з Миколаївської області.

До квітня 2014 року членом правління «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» був Геннадій Ступаков – екс-депутат Чернівецької облради, який раніше представляв Партію регіонів. Нині він є членом виконкому Новодністровської міськради у Чернівецькій області в якості директора і співзасновника ТОВ «Дністер-СГЕМ» разом із самим «Дніпро-СГЕМ».

За даними ЄДР, 66,37% акцій «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» має російське ТОВ «Енергострой», ліквідоване в лютому 2015 року.

Від 2009 року «Дніпро-СГЕМ» отримав держпідрядів щонайменше на 461,15 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ПАТ «Укргідроенерго» уклало три угоди щодо будівництва другої черги Дністровської ГАЕС до кінця 2019 року на загальну суму 4,05 млрд грн. Крім «Турбоатома», підрядниками стали Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» і ДП «Завод «Електроважмаш».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.05.2017

Чернігів Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Львів Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Львів На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Донецьк Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

25.05.2017

Луцьк Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Суми Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Харків Поліція розслідує як нібито розкрадалися 96 мільйонів на заміні газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ»

Запоріжжя Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

Донецьк За два місяці кріплення для «Селидіввугілля» від улюбленців Кропачова подорожчали на третину

Одеса На керівника аеропорту Одеси завели справу за 2 мільйони на фіктивне прибирання снігу

24.05.2017

Львів «Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Хмель Дружина секретаря міськради продала землю в центрі Староконстянтинова в 20 разів дешевше ринкової ціни

23.05.2017

Харків Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

Полтава «Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Луцьк Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ