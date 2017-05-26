Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Переможцем конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради щодо капітального ремонту дороги через лісопарк Кордівка стало ТОВ «Шляхо-будівне управління № 14» з пропозицією 16,05 млн грн.

Про це пише видання «Чернігівщина. Події і коментарі» з посиланням на дані «Прозорро».

Капітально заплановано відремонтувати дорогу до міського пляжу «Золотий берег» від Школи мистецтв.

Єдиним конкурентом «ШБУ-14» на торах був ТОВ «Шляхо-ремонтне будівельне управління №82»( м. Мена, Чернігівська обл.). Пропозиція цієї фірми була на 22 тис грн. дорожчою, конкурувати на торгах вона не намагалася.

Раніше довкола будівництво дороги до «Золотого берега» через Кордівку розгорівся скандал. Громадські активісти намагалися переконати міського голову Чернігова Владислава Атрощенка про зменшення площі забудови – не робити розширення дороги до 12 метрів. Після кількох зустрічей і багатогодинних обговорень позиція влади залишилася незмінною. Мерр наполягав, що велика кількість містян просила його зробити доїзд до пляжу на громадському транспорті.

«ШБУ – 14» виграло майже всі тендери за останній рік у Чернігові на проведення ремонту доріг. Це підприємство пов’язують із Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком. Фірму очолює Костянтин Будьонний. Він разом із тестем Атрошенка Тимофієм Бичковим є співзасновником «Кабельний телевізійний центр» та ТОВ «Десна-ФК». Засновниками фірму зі схожою назвою ТОВ «Десна-ФК-2» є Атрошенко разом із тестем.

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