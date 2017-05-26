Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Суд відхилив позов прокуратури про розірвання договор між Управлінням комунальної власності Львівської міськради та ТОВ «Круаель» про продаж будівлі колишнього кінотеатру «Дружба».

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на відповідне рішення Господарського суду Львівської області.

В березні прокуратура звернулась до суду з позовом розірвати договір між управління ЛМР та «Круаель» про купівлю-продаж колишнього кінотеатру у львівському Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

В позові прокуратура вказала, що покупець порушив умови угоди. Цей документ передбачав, що фірма протягом двох років після придбання приміщення проведе реконструкцію під «об’єкт для організації дозвілля, культурних і мистецьких заходів». Окрім того, що реконструкція не була здійснена вчасно, порушено також умови її використання – на даний час приміщення колишнього кінотеатру реконструюють під ресторан.

Представники «Круаель» в суді заявили, що жодні економічні інтереси громади Львова не порушено, оскільки фірма заплатило за об’єкт всю передбачену договором суму – 215 тис. грн. ($ 42 тис станом на 2000-й рік).

Суддя вказав, що станом на момент пред’явлення позову кінотеатр перебуває в процесі реконструкції , відтак є передчасним встановлення його майбутнього призначення. Також суд заявив, що не вважає декларацію про початок будівельних робіт «документом, який визначає правовий статус будівлі».

Суд погодився з доказами юристів «Круаель» про те, що вимога прокуратури про розірвання договору купівлі-продажу є безпідставною та необґрунтованою так само як і вимога про повернення майна у власність громади міста.

На момент укладання угоди «Круаель» контролювала родина екс-нардепа від «Партії Регіонів» Володимира Зубика. На початку 2016 року засновниками фірми є є діти народного депутата від БПП Богдана Дубневича – Павло Дубневич, Надія Гичка та Богдана Колодій. Саме після зміни власників підприємства в управлінні архітектури Львівської міськради було зареєстроване звернення «Круаель» про отримання містобудівних умов та обмеження для реконструкції з розширенням кінотеатру «Дружби» під заклад ресторанного господарства.

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