НОВИНИ

26.05.2017

Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Залізниця зекономить 0,03% на півмільярдному ремонті пасажирських вагонів заводом Юрушева

На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Російсько-українська фірма отримала 41 мільйон «Турбоатома» за роботи на Дністровській ГАЕС

«Ощадбанк» за 2 мільйони купив систему бізнес-аналізу на базі «Qlik Sense»

Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

25.05.2017

Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Поліція розслідує як нібито розкрадалися 96 мільйонів на заміні газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ»

«Друзі» Держветфітослужби продали її начальству вакцин ще на 42 мільйони

Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

За два місяці кріплення для «Селидіввугілля» від улюбленців Кропачова подорожчали на третину

На керівника аеропорту Одеси завели справу за 2 мільйони на фіктивне прибирання снігу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

26 Травня 2017

Суд відхилив позов прокуратури про розірвання договор між Управлінням комунальної власності Львівської міськради та ТОВ «Круаель» про продаж будівлі колишнього кінотеатру «Дружба».

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на відповідне рішення Господарського суду Львівської області.

В березні прокуратура звернулась до суду з позовом розірвати договір між управління ЛМР та «Круаель» про купівлю-продаж колишнього кінотеатру у львівському Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

В позові прокуратура вказала, що покупець порушив умови угоди. Цей документ передбачав, що фірма протягом двох років після придбання приміщення проведе реконструкцію під «об’єкт для організації дозвілля, культурних і мистецьких заходів». Окрім того, що реконструкція не була здійснена вчасно, порушено також умови її використання  –  на даний час приміщення колишнього кінотеатру реконструюють під ресторан.

Представники «Круаель» в суді заявили, що жодні економічні інтереси громади Львова не порушено, оскільки фірма заплатило за об’єкт всю передбачену договором суму – 215 тис. грн. ($ 42 тис станом на 2000-й рік).

Суддя вказав, що станом на момент пред’явлення позову кінотеатр перебуває в процесі реконструкції , відтак є передчасним встановлення його майбутнього призначення. Також суд заявив, що не вважає декларацію про початок будівельних робіт «документом, який визначає правовий статус будівлі».

Суд погодився з доказами юристів «Круаель» про те, що вимога прокуратури про розірвання договору купівлі-продажу є безпідставною та необґрунтованою так само як і вимога про повернення майна у власність громади міста.

На момент укладання угоди «Круаель» контролювала родина екс-нардепа від «Партії Регіонів» Володимира Зубика. На початку 2016 року засновниками фірми є є діти народного депутата від БПП Богдана Дубневича – Павло Дубневич, Надія Гичка та Богдана Колодій. Саме після зміни власників підприємства в управлінні архітектури Львівської міськради було зареєстроване звернення «Круаель» про отримання містобудівних умов та обмеження для реконструкції з розширенням кінотеатру «Дружби» під заклад ресторанного господарства.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.05.2017

Чернігів Протиснутий мером Чернігова ремонт дороги за 16 мільйонів зробить фірма мера Чернігова

Львів Прокуратура не змогла забрати кінотеатр, який Дубневичі перебудовують під ресторан

Львів На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Донецьк Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

25.05.2017

Луцьк Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Суми Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Харків Поліція розслідує як нібито розкрадалися 96 мільйонів на заміні газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ»

Запоріжжя Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

Донецьк За два місяці кріплення для «Селидіввугілля» від улюбленців Кропачова подорожчали на третину

Одеса На керівника аеропорту Одеси завели справу за 2 мільйони на фіктивне прибирання снігу

24.05.2017

Львів «Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Хмель Дружина секретаря міськради продала землю в центрі Староконстянтинова в 20 разів дешевше ринкової ціни

23.05.2017

Харків Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

Полтава «Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Луцьк Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ