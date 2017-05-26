Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

Поліція звинувачує посадовців Курахівської міськради (Донецька обл.) у зловживанні службовим становищем при закупівлі послуг у КП «Курахівзеленбуд» та ТОВ «Жилком-Сервіс», що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 1,12 млн. грн.

Про це стало відомо з ухвал Жовтневого районного суду м. Маріуполя, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42017050000000315 від 31.03.2017 р.

Слідство встановило, що в 2016 році Курахівська міськрада провела торги по двом лотам на загальну суму 9,53 млн. Закуповувалися послуги з озеленення, покосу трави, збирання листя та інші роботи з благоустрою. Переможцем лоту вартістю 3,67 млн грн. було визнане КП «Курахівзеленбуд», а переможцем лоту вартістю 5,86 млн грн. – ТОВ «Жилком-Сервіс».

За даними слідства, до кошторисів, договорів ціни та у подальшому до актів виконаних робіт в лютому-листопаді 2016 року були внесені недостовірні дані щодо вартості та кількості людино-годин. Це призвело до загальної переплати 1,12 млн грн.

За даними поліції, «Курахівзеленбуд» неправомірно отримані кошти використало, в тому числі, на преміювання керівництва на суму 0,24 млн грн.

Слідство відпрацьовує версію, що посадовці Курахівської міськради навмисно прийняли до сплати завищені об’єми виконаних робіт або роботи, які взагалі не виконувалися.

Нагадаємо, в 2015 році замовила послуги з озеленення та благоустрою «Курахівзеленбуд» на суму 3,24 млн грн, а «Жилком-Сервіс» – на 6,94 млн. Приватна фірма до того не отримувала держзамовлень. Зараз власником фірми є Олександр Ниточкин, хоча раніше ним був Сергій Геращенко. З 2014 року посаду директором займає Євген Пілюгін.

КП «Курахівзеленбуд» Курахівської міськради з 2012 року очолює Василь Царьов. Він є депутатом Курахівської міськради від «Блоку Петра Порошенка».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ, Корупція, Суди