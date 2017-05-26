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Поліція розслідує переплату мерією прифронтового Курахове мільйона на благоустрій

25.05.2017

Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

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«Друзі» Держветфітослужби продали її начальству вакцин ще на 42 мільйони

Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

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«Ощадбанк» за 2 мільйони купив систему бізнес-аналізу на базі «Qlik Sense»

26 Травня 2017

ПАТ «Державний ощадний банк України» 19 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Омні Вей» послуги зі впровадження програмного забезпечення за 2,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 вересня впровадять платформу моніторингу показників ефективності функціонування процесів операційної вертикалі на базі системи «Qlik Sense» із постачанням примірників софту «Qlik Sense Enterprise Tokens». Зокрема інсталюють систему «Qlik Sense», налаштують показники якості для процесів «Управління інцидентами», «Запитами на обслуговування», «Управління роботами», «Управління конфігураціями» та «Управління знаннями», для роботи терміналів банківського самообслуговування та для Сервіс Деску на базі Cisco.

Ціна угоди на два відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,48 млн грн.

Засновником «Омні Вей» є Євген Каменчук, а директором – Василь Владіміров. Останній принаймні до 2013 року був співзасновником цієї фірми разом із росіянином Іллєю Савічевим – гендиректором однойменної російської компанії «OmniWay».

У торгах також брали участь ТОВ «Інтегро Системз» і ТОВ «АрБіСі Груп».

Довідково:

«Qlik Sense» – випущена у 2014 р. система бізнес-аналізу від компанії «Qlik» з асоціативним пошуком в оперативній пам’яті зі вбудованими засобами ETL. Вона розрахована на більш самостійну роботу бізнес-користувачів із даними, ніж інший продукт – «QlikView».

У березні ПАТ «АБ «Укргазбанк» замовив згаданій фірмі «Інтегро Системз» постачання софту «QlikView» за 1,09 млн грн., а «АрБіСі Груп» – його технічне обслуговування за 261 тис грн.

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25.05.2017

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