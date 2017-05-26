На зарплати робітників піде відсоток із 740 мільйонів, виграних турками на ремонт траси на Львівщині

Служба автомобільних доріг у Львівській області 23 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород за 740,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу відремонтують на ділянці км 10+200 – км 72+757 довжиною 63 км.

Відтак середня вартість ремонту становить 11,84 млн грн. за кілометр.

За підсумковою відомістю ресурсів, без урахування вартості доставки тонна скляних кульок коштує 30 833 грн., емульсії бітумної – 10 020 грн., суміші асфальтобетонної крупнозернистої А-40 – 1 400 грн., суміші асфальтобетонної ЩМА-15 – 2 030 грн.

Кубометр сумішей піщано-щебеневих коштує 420-574 грн., щебеню – 300-480 грн., піску природного рядового – 65 грн., розчинів цементних – 900-920 грн., бетону – 900-1 215 грн.

Щити опалубки замовили по 255 грн./кв. м.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 23% дешевше – по 23 694 грн./т. Решта цін загалом відповідає ринку та іншим тендерам.

На заробітну плату піде 7,99 млн грн., тобто відсоток від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 1,61 млн грн.

Ціна нинішньої угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 741,14 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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