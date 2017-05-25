За два місяці кріплення для «Селидіввугілля» від улюбленців Кропачова подорожчали на третину

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ДП «Селидіввугілля» 22 травня за результатами тендерів уклала шість угод із ТОВ «Доненергоекспорт» про закупівлю різних товарів на загальну суму 116,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили металокріплень на 94,73 млн грн., металевих конструкційних виробів на 14,38 млн грн., світильників на 3,77 млн грн., труб на 1,79 млн грн., комплектуючих до насосів ЦНС на 1,11 млн грн. і навантажувач за 555 тис грн. Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Металокріплення АП-13,8 (СВП-27) коштує 11 635 грн./к-т. У березні ПАТ «Лисичанськвугілля» замовило їх іншій компанії на третину дешевше – по 7 386 грн./к-т.

Металокріплення АП-11,2 (СВП-27) коштує 10 650 грн./к-т. У квітні «Селидіввугілля» замовило їх цій же фірмі на чверть дешевше – по 7 945 грн./к-т.

Світильники головні особливо вибухобезпечні «Люкс-Е» коштують 1 985 грн./шт.

Цьогоріч у січні «Селидіввугілля» купувало вибухобезпечні та особливо вибухобезпечні світильники невідомої моделі по 1 990 грн./шт., а в травні 2016 року – по 1 080 грн./шт.

Що ж до конкретної моделі «Люкс-Е», торік її купувало ДП «Красноармійськвугілля». У серпні ціна від виробника ПАТ «Елміз» становила 996 грн./шт., а в жовтні від «Доненергоекспорту» – 1 210 грн./шт.

Новий електричний вилочний автонавантажувач «Балканкар» ЕВ-717.33 купили за 555 тис грн. У 2015 році такий продавався за 586 тис грн., причому в коментарях писали:

«…купуючи навантажувачі Balkancar, потрібно бути уважним. Років 10 тому завод Balkancar був визнаний банкрутом, і відтоді деякі моделі навантажувачів більше не виробляються. Ці моделі є відновленими на невеликих фабриках, і коштують відповідно недорого. Але деякі продавці видають відновлені навантажувачі за нові і продають їх за вищою ціною. Тому при покупці потрібно обов’язково запитувати сертифікат якості і інші документи.»

Єдиним конкурентом на торгах щодо металокріплень було запорізьке ТОВ «Транс Трейд Лтд» донеччанина Віктора Ремесленника, щодо металевих конструкційних виробів – київське ТОВ «Докс» макіївчанина Олега Долинського, щодо труб – київське ТОВ «НПП «Техпром» луганчанки Тетяни Князєвої.

За підряд щодо насосних комплектуючих із переможцем змагались ПрАТ «Сумський завод «Енергомаш» і ТОВ «Новгородський гідро-механічний завод», а щодо навантажувача – ТОВ «Еквівес» і ТОВ «Універсал Інвест-Строй».

Натомість тендер щодо світильників «Доненергоекспорт» виграв із найвищою ціною, бо дешевші на чверть заявки згаданого «Техпрому», ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Червоний металіст» і ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Світло шахтаря» відхилили. Перша з цих фірм не надала дилерський договір, друга – документи переможця у строк, а третя – кольорові сканкопії статуту і документу платника податків.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, креатура першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганської фірми є той самий Горностаєв.

Переможець почав вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 613,84 млн грн. Із них на «Селидіввугілля» припало  433,45 млн грн., на ДП «Красноармійськвугілля» – 153,05 млн грн., а решта – на ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Торецьквугілля» і ДП «Первомайськвугілля».

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Електричний вилочний автонавантажувач «Балканкар» тип ЕВ-717.33 од. 1 554 900,00
Світильник рудниковий головний особливо вибухобезпечний «Люкс-Е» од. 1 900 1 985,00
Металокріплення АП-9,2 (СВП-27) к-т 500 9 750,00
Металокріплення АП-11,2 (СВП-27) к-т 4 000 10 650,00
Металокріплення АП-13,8 (СВП-27) к-т 3 500 11 635,00
Металокріплення АП-18,3 (СВП-27) к-т 500 13 065,00
Скоба М-24 в комплекті з гайкою та планкою од. 40 000 165,10
Скоба М-16 в комплекті з гайкою та планкою од. 30 000 84,00
Міжрамне стягування l=0,5 м (уголок 63х63) од. 6 000 122,20
Міжрамне стягування l=0,67 м (уголок 63х63) од. 2 000 158,60
Міжрамне стягування l=0,8 м (уголок 63х63) од. 20 000 187,20
Міжрамне стягування l=1,0 м (уголок 63х63) од. 2 000 228,80
Труба котлова Ø 51х2,5 (l=11,1-11,2 м) т 16 30 100,00
Труба Ø 159х4,5 мм т 8 27 500,00
Труба Ø 150х6 мм т 6 27 500,00
Труба Ø 102х5 мм т 20 26 000,00
Труба Ø 57х4 мм т 7 25 400,00
Труба Ø 50х4 мм т 4 25 400,00
Труба Ø 40х4 мм т 2 25 400,00
Труба Ø 25 мм т 1 25 400,00
Труба Ø 20 мм т 1 25 750,00
Труба Ø 15 мм т 1 25 750,00
Втулка дистанційна т.о. 8МС-7-0113 к-т 3 1 660,57
Корпус направляючого апарата 8МС-7-01 19-2 к-т 20 7 864,72
Апарат направляючий 8МС-7-0117-1 к-т 20 3 316,65
Кронштейн передній 8МС-7-0129 к-т 4 5 869,88
Кронштейн задній 8МС-7-0103 к-т 4 8 854,39
Кільце направляючого апарата ЦНС 300-300-1.01.021-1 к-т 5 5 240,79
Кришка всмоктування ЦНС 300-300-1.01.007 к-т 5 19 196,85
Кришка нагнітання 8МС-7-0115 к-т 5 22 154,28
Вал ЦНС 300-360 6-сек ЦНС 300-120.600.01.012-04 к-т 1 7 088,34
Вал ЦНС 300-360 9-сск ЦНС 300-120.600.01.012-07 к-т 1 8 492,49
Кільце розвантажувальне т.о. комплект 8МС-7-0111:8МС-7-0112 к-т 10 3 250,31
Втулка дистанційна т.о. 6МС-6-0113 к-т 6 1 043,34
Корпус направляючого апарата 6МС-6-0119-1 к-т 20 6 327,79
Апарат направляючий 6МС-6-0116 к-т 20 2 280,72
Кільце направляючого апарата 6МС-6-0150 к-т 5 3 875,02
Кільце розвантажувальне т.о. комплект 6МС-6-0111:6МС-6-0112 к-т 20 2 660,65
Вал ЦНС 180×297 7-сек ЦНС 180×85.425.01.012.07 к-т 1 5 740,97
Кронштейн передній 6МС-7-2.01.005 к-т 5 3 313,91
Кронштейн задній 6МС-7.2.01.001 к-т 5 4 847,27
Втулка підшипника 6МС-6-0102 к-т 5 619,99
Корпус направляючого апарата ЦНС 38-125.01.007 к-т 20 3 682,46
Апарат направляючий 5МС-7-1 X 5.01.003 к-т 20 1 496,55
Кільце розвантажувальне т.о. комплект 5МС-10.01.107 к-т 20 2 448,18
Гайка вала т.о. 5МС-10.01.106 к-т 5 1 302,25
Рубашка вала т.о.5МС-10.01.132 к-т 5 1 421,94
Кронштейн задній 5МС-7.01.103 к-т 5 4 162,01
Втулка дистанційна т.о. 5МС-10.01.124 к-т 4 825,22
Вал ЦНС 60-150 6-сек ЦНС 105-245.01.000.12-06 к-т 1 4219,14
Колесо робоче 5МС-7-І X 5.01.006 к-т 30 1 415,63

 

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