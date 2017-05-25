Поліція розслідує як нібито розкрадалися 96 мільйонів на заміні газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ»

Поліція розслідує справу щодо заволодіння коштами філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» під час будівництва газопроводу «Шебелинка-Слов’янськ», генпідрядником якого є ТОВ «Трубремонт». Про це свідчать ухвали Київського районного суду м. Харкова від 16 травня.

У кінці 2015 року філія «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» замовила ТОВ «Трубремонт» реконструкцію газопроводу «Шебелинка – Слов’янськ» Краматорського ЛВУМГ Донецької обл. за 95,85 млн грн. До кінця 2016 року фірма повинна була збудувати новий трубопровід Ду 500 взамін існуючого трубопроводу Ду 700 на відрізку довжиною 67 км від с. Шебелинка Харківської обл. до Слов’янська Донецької обл.

За даними слідства, у 2015-2016 роках службові особи «Трубремонту» та субпідрядника ПАТ «Укргазбуд», виконуючи реконструкцію газопроводу, заволоділи бюджетними коштами. Вони придбали товари за завищеними цінами по ланцюгу постачання між афілійованими підприємствами: ПАТ «Харківський комбікормовий завод», ТОВ «Компанія «Прайд»,ТОВ «Петроліум ойл Юкрейн», дочірнє підприємство «Племінний завод Курганський», ТОВ «Харімпекс», ТОВ «Обрій» та підприємця.

Крім того, слідство встановило, що ПАТ «Укрбудтрансгаз», яке було єдиним конкурентом «Трубремонту» на торгах щодо реконструкції газопроводу, пов’язане з переможцем тендеру.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, які розслідують кримінальне провадження №12015220480005191 від 11.11.2015, і надав їм доступ до документації конкурсних торгів щодо будівництва газопроводу, які знаходяться в філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», а також до банківських рахунків «Трубремонт», «Укргазбуд», «Петроліум ойл юкрейн», «Харківський комбікормовий завод».

Харківська фірма «Трубремонт» належить Валентині Бринцевій та Ігорю Бутенку. Керує нею Олексій Кобильський. Раніше засновником також була Оксана Мироненко. Вона є акціонером ПАТ «Укргазбуд» разом із Олегом Ярмолатієм та Олександром Лівшицєм – президентом збанкрутілого футбольного клубу «Кривбас». Крім того Мироненко, Ярмолатій та вищезгаданий Бутенко є партнерами по ПАТ «Атоменергокомплект».

Пакетом у 20% акцій «Укрбудтрансгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», акції також мають Анатолій Руднiк (20,5%), Альона Бербега (20,5%), Віктор Вергунов,(19%), Богдан Клюк (10%). Керує компанією Олександр Жила.

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