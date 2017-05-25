Поліція підозрює підлеглих Бриля в фальшуванні актів виконаних робіт на 80 мільйонів

Поліція підозрює посадовців Управління капітального будівництва Запорізької ОДА у внесенні недостовірної інформації до документів при приймання робіт на суму 80,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, куди слідчий звернувся в рамках розслідування справи №12017080000000113 від 22.02.2017 р.

Слідство встановило, що протягом 2015-2017 років між УКБ ЗОДА та 10 приватними підприємствами уклали договори на проведення генпідрядних та субпідрядних будівельних робіт на загальну суму 80 млн грн.

Мова йде про ТОВ «Запоріжжя-Буд», ТОВ «Мультипоінт», ТОВ «Фокс Груп», ТОВ «БК Запоріжжя-Буд», ТОВ «Гарант-Строй 2007», ПП «АБЗ», ТОВ «Боріс Груп», ТОВ «Мега Тек», ТОВ «Корнер Сервіс» та ТОВ «Комунтех».

Поліція стверджує, що будівельні роботи за цими договорами були виконані не в повному обсязі, вони виконувалися за завідомо суттєво завищеними цінами, проводились взагалі економічно недоцільні роботи. При цьому, УКБ гроші перерахувало в повному обсязі гроші, які розподілені між невстановленими слідством особами.

В судовій ухвалі вказано, що слідство не встановило осіб, які продовжують привласнювати бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та які не заявляють претензій до робіт, що були не виконані.

В суді слідчий клопотав про доступ до документів про господарські відносини УКБ ЗОДА з вищезгаданими підприємствам. Суд це клопотання задовольнив, але дозволив тільки ознайомлення з документами та їх копіювання без вилучення.

Запорізьку ОДА очолює Костянтин Бриль. В березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Запорізькій ОДА за підозрою в нанесенні державі збитків на суму 115 млн грн. через схеми з відчуженням землі.

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