На керівника аеропорту Одеси завели справу за 2 мільйони на фіктивне прибирання снігу

Поліція підозрює гендиректора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» в зловживанні службовим становищем при укладання угод на прибирання і вивезення снігу з летовища, які нанесли збитків підприємству на 2,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Малиновського районного суду м. Одеси, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12017161470000804 від 31.03.2017р.

В суді слідчий повідомив, що на початку березня Служба безпеки України проінформувала поліцію про порушення «МА Одеса» державних закупівель щодо послуг з виконанням снігоочисних робіт на літному полі та послуг з поточного ремонту місць стоянок і приміщень.

В ході досудового розслідування поліція встановила, що з метою уникнення проведення відкритих торгів на послуги з очищенні від снігу летовища, гендиректор комунального підприємства поділив предмет закупівлі на окремі тендерні пропозиції з очікуваною ціною до 1,00 млн грн. Також, на думку слідства, відкриті торги не проводилися для укладання угод з ТОВ «Укрдорлідер», ТОВ «Укрбуд Трест», ПП «СПМК-7» та ТОВ «Чорноморгідробуд».

Поліція стверджує, що передбачені договорами роботи вартістю 2,00 млн грн. фактично не виконані, що спричинили збитки комунальному підприємству на зазначену суму.

В суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків «СПМК-7» та «Чорноморгідробуд» в «Фінбанку», суд це клопотання задовольнив. Поки ще це єдине звернення поліції в цій справі, яке опубліковане в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Директором КП «Міжнародний аеропорт Одеса» багато років є Михайло Крайтман.

ПП «СПМК-7», зареєстроване за адресою аеропорту, раніше називалось ПП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса». Засновником є Володимир Колбасюк, а директором із листопада 2016 року – Євген Чіхічін. Минулого вересня та в лютому цього року комунальний аеропорт уклав з фірмою 33 угод про послуги з поточного ремонту місць стоянок на загальну суму 27,64 млн грн.

Колбасюк також володіє ТОВ «Транс Склад Сервіс» і ПП «Рефаін».

У 2015 році ПАТ «Фінбанк» одеського бізнесмена Олександра Грановського (не плутати з тезкою-нардепом з «Блоку Петра Порошенка») наймав ПП «СПМК-7» для вивезення майна із приміщення у Києві по вул. Бориса Грінченка, 1А, оренду якого не продовжив Фонд держмайна. У суді щодо виселення та боргу з орендної плати фірма виступала третьою особою на стороні банку.

Власником ТОВ «Чорноморгідробуд» раніше була англійська «Тетрон трейдінг лімітед», яка до 2009 року також була акціонером ВАТ «Одеський завод шампанських вин», коли ним володів Борис Кауфман – бізнес-партнер Грановського. Нині «Чорноморгідробуд» записане на Дмитра Галушку.

Грановський і Кауфман причетні до «Одеса аеропорт Делопмент», яка разом з Одеською міськрадою в 2011 році утворила ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» для реконструкції комунального аеропорту. В цій спільній фірмі приватниками належало 75%, з боку міської влади внеском витупило майноо аеропорту.

Після Євромайдану у 2015 році Одеська міськрада виграла суд щодо повернення аеропорту в комунальну власність, але мер Одеси Геннадій Труханов пішов на мирову з інвесторами. Після цього Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування за підозрою Труханова у змові з бізнесменами.

ТОВ «Укрдоллідер» було зареєстроване в Києві в жовтні 2016 року, засновниками є одесити Альберт Півак та Геннадій Спришевський. Останній також є співзасновником ТОВ «Техспецнаб». Також в Києві одеситами зареєстроване ТОВ «Укрбуд Трест», його засновниками вказані Вадим Алєєксєв та Володимир Скляров. Останній також співвласник ТОВ «МИР.», яка займається охоронною діяльністю.

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