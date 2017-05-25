Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Травня 2017
Ціни на однакові препарати в Сумській області різняться інколи більше ніж в два рази.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про сумські закупівлі тут.
Різні лікарні купували антибіотик в однаковому фасуванні (Порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10) за ціною від 80 до 120 гривень за упаковку. Найдешевший цефтріаксон був вказаний в угоді обласного перинатального центру (Суми) з виробником «Київмедпрепарат».
Майже всі інші лікарні замовляли у дистрибутора «БаДМ», і більше половини лікарень зі списку вказували в угоді ціну дешевше від 115 грн.
|Ціна, грн.
|Замовник
|Постачальник
|КЗ «Ямпільська центральна районна лікарня»
|ТОВ «БаДМ»
|119,93
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Бадм»
|116,38
|КЗ «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»
|ТОВ «БаДМ»
|116,38
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «ПАНІ АПТЕКА»
|115,10
|КЗ «Тростянецька центральна районна лікарня»
|ТОВ «ВЕНТА.ЛТД»
|109,09
|КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1»
|ТОВ «БАДМ-Б»
|99,97
|Роменська центральна районна лікарня Сумської області
|ТОВ «БАДМ-Б»
|98,32
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Бадм-Б»
|97,88
|КЗД “Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова”
|ТОВ «БАДМ-Б»
|97,84
|Сумська ЦРКЛ
|ТОВ «БАДМ-Б»
|97,25
|КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»
|ТОВ «Фармпротект»
|88,80
|КЗ Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»
|ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
|79,92
Найдорожчий наркотик 10 мг/мл 1,0 мл виходив у різних лікарень, які замовляли його у комунального підприємства «Суми-Фарм» – від 50 до 72 гривень. Найбільш висока ціна була вказана в угоді з КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», яку очолює Валентин Рибянський.
Комунальне підприємство «Суми-Фарм» очолює Василь Поцелуєв. Кілька років тому він пояснював журналістам причину того, що ціни у комунальних аптеках вищі від приватних, тим, що «є закупівля з передоплатою, з витікаючим терміном придатності, але ми таким не займаємося. Закупати всі препарати за передплатою ми не маємо можливості, бо кошти державою нам повертаються з затримкою у місяць, а той декілька».
У декларації Поцелуєва нема значних статків, зарплата за 2016 рік склала 95 тис грн.
Морфін розчин 1% 1,0
|Найменування
|Ціна за ампулу, грн.
|Замовник
|Постачальник
|Морфіну гідрохлорид
|71,69
|КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|Морфін Калцекс
|57,50
|КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|Морфін Калцекс
|56,92
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|Морфін Калцекс
|56,71
|Середино-Будська ЦРЛ
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|Морфіну Кальцекс
|50,29
|КЗ «Конотопська Црл ім. Академіка Михайла Давидова»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|Морфіну Гідрохлорид (Здоров’я)
|46,54
|КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника»
|ТОВ «Укрфармгруп»
|Морфін Калцекс
|46,01
|КЗ «Тростянецька ЦРЛ»
|ТОВ « Укрфармгруп»
|Морфіну гідрохлорид
|46,00
|КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|Морфіну г/х
|34,00
|КЗ «Шосткинська ЦРЛ»
|КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради
|Морфіна гідрохлорид
|29,50
|КУ Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника
|ТОВ «Фар-Ма»
|Морфіну гідрохлорид
|27,35
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Укрфармгруп»
|Морфіну гідрохлорид
|19,26
|Військово-медичне управління Служби безпеки України
|ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «здоров’я народу»
|Морфін Калцекс/Морфін Гідрохлорид
|9,75
|Роменська центральна районна лікарня Сумської області
|ТОВ Чернівціфармація
Аналогічним чином склалась ситуація з ще одним наркотичним препаратом кетамін. Пологовий будинок і комунальна мережа «Суми-фарм» знову лідирували з препараттом по 11,77 грн., тоді як усі інші вказували у тендерних угодах ціну менше від 10 гривень, а кілька лікарень взагалі замовили по 4-6 грн.
Кетамін розчин для ін’єкцій 50мг/мл по 2мл №10
|Ціна, грн.
|Замовник
|Постачальник
|11,77
|КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|9,70
|КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|9,63
|Середино-Будська ЦРЛ
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|9,42
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|8,56
|КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. Академіка Михайла Давидова»
|КП СОР «Суми-Фарм»
|7,49
|КЗ «Тростянецька ЦРЛ»
|ТОВ « Укрфармгруп»
|7,28
|КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника»
|ТОВ «Укрфармгруп»
|6,63
|КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|6,25
|КУ Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника
|ТОВ «ФАР-МА»
|6,11
|КЗ «Шосткинська ЦРЛ»
|КП «Ліки України» чернігівської обласної ради
|4,71
|Роменська центральна районна лікарня Сумської області
|ТОВ Чернівціфармація
|4,00
|КЗ «Охтирська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Укрфармгруп»
Звичайну зеленку кілька лікарень замовили по дуже незвичайні ціні. Найбільша була у Центру первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району – 7 гривень за 20 міліграмовий флакон. Ще дві лікарні у Романах та Лебедині замовляли по ціні від 4 гривень, решта – по аптечній ціні від 3 до 4 гривень.
При цьому у договорі Конотопського центу з ФОП Калашніков В.В. ціни на низку інших препаратів також значно перевищують аптечні. Наприклад, упаковка таблеток анальгіну 0,5 №10 замовлена за 6,90 грн., тоді як в аптеках його продають дешевше 5 грн. Так само дорого замовлено глюкозу 5% 200 мл №1 – по 18,50 грн., тоді як всі інші лікарні у цей період замовляли по 8-11 грн.
Брильянтовий зелений 1% 20мл
|Ціна, грн.
|Замовник
|Постачальник
|7,00
|Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району
|ФОП Калашніков В.В.
|4,67
|КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни»
|ТОВ Бадм
|4,25
|КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника»
|ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ»
|3,94
|КУ Сумської обласної ради Конотопський дитячий будинок – інтернат
|ТОВ «Компанія «Фарм-Союз»
|3,89
|КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|3,75
|Кролевецька центральна районна лікарня
|ФОП Малахов Сергій Миколайович
|3,51
|КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат
|ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|3,17
|Буринська ЦРЛ
|ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ»
|3,16
|КЗ «Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснопільської райради Сумської області
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|3,16
|КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|3,10
|КУ Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
|ТОВ «БаДМ»
Глюкоза 5% 200 мл № 1
|Ціна, грн.
|Замовник
|Постачальник
|18,50
|Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району
|ФОП Калашніков В.В.
|11,06
|КЗ «Тростянецька центральна районна лікарня»
|ТОВ «Аметрін ФК»
|11,06
|КЗ Сумської обласної ради обласний клінічний перинатальний центр
|ТОВ БАДМ-Б
|10,70
|КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат
|ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ»
|10,63
|КЗ «Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснопільської райради Сумської області
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|10,22
|КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат
|ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|9,79
|Кролевецька центральна районна лікарня
|ФОП Малахов Сергій Миколайович
|9,53
|КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|9,26
|КЗ “Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова”
|ТОВ «БАДМ-Б»
|9,26
|КУ Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
|ТОВ «БаДМ»
|9,26
|КЗ «Ямпільська центральна районна лікарня»
|ТОВ «БаДМ»
|8,68
|Краснопільська центральна районна лікарня
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|8,39
|КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.»
|8,05
|Роменська центральна районна лікарня Сумської області
|ТОВ «БАДМ-Б»
|8,05
|Сумська ЦРКЛ
|ТОВ «БАДМ-Б»