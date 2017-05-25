Фармзакупівлі Сумщини: коштовні наркотики пологового будинку від комунальників

Ціни на однакові препарати в Сумській області різняться інколи більше ніж в два рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про сумські закупівлі тут.

Цефтріаксон

Різні лікарні купували антибіотик в однаковому фасуванні (Порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10) за ціною від 80 до 120 гривень за упаковку. Найдешевший цефтріаксон був вказаний в угоді обласного перинатального центру (Суми) з виробником «Київмедпрепарат».

Майже всі інші лікарні замовляли у дистрибутора «БаДМ», і більше половини лікарень зі списку вказували в угоді ціну дешевше від 115 грн.

Ціна, грн. Замовник Постачальник КЗ «Ямпільська центральна районна лікарня» ТОВ «БаДМ» 119,93 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Бадм» 116,38 КЗ «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» ТОВ «БаДМ» 116,38 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «ПАНІ АПТЕКА» 115,10 КЗ «Тростянецька центральна районна лікарня» ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» 109,09 КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» ТОВ «БАДМ-Б» 99,97 Роменська центральна районна лікарня Сумської області ТОВ «БАДМ-Б» 98,32 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Бадм-Б» 97,88 КЗД “Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова” ТОВ «БАДМ-Б» 97,84 Сумська ЦРКЛ ТОВ «БАДМ-Б» 97,25 КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» ТОВ «Фармпротект» 88,80 КЗ Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» 79,92

Морфін і кетамін

Найдорожчий наркотик 10 мг/мл 1,0 мл виходив у різних лікарень, які замовляли його у комунального підприємства «Суми-Фарм» – від 50 до 72 гривень. Найбільш висока ціна була вказана в угоді з КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», яку очолює Валентин Рибянський.

Комунальне підприємство «Суми-Фарм» очолює Василь Поцелуєв. Кілька років тому він пояснював журналістам причину того, що ціни у комунальних аптеках вищі від приватних, тим, що «є закупівля з передоплатою, з витікаючим терміном придатності, але ми таким не займаємося. Закупати всі препарати за передплатою ми не маємо можливості, бо кошти державою нам повертаються з затримкою у місяць, а той декілька».

У декларації Поцелуєва нема значних статків, зарплата за 2016 рік склала 95 тис грн.

Морфін розчин 1% 1,0

Найменування Ціна за ампулу, грн. Замовник Постачальник Морфіну гідрохлорид 71,69 КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» Морфін Калцекс 57,50 КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» Морфін Калцекс 56,92 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Чернівціфармація» Морфін Калцекс 56,71 Середино-Будська ЦРЛ КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» Морфіну Кальцекс 50,29 КЗ «Конотопська Црл ім. Академіка Михайла Давидова» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» Морфіну Гідрохлорид (Здоров’я) 46,54 КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» ТОВ «Укрфармгруп» Морфін Калцекс 46,01 КЗ «Тростянецька ЦРЛ» ТОВ « Укрфармгруп» Морфіну гідрохлорид 46,00 КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» Морфіну г/х 34,00 КЗ «Шосткинська ЦРЛ» КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради Морфіна гідрохлорид 29,50 КУ Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника ТОВ «Фар-Ма» Морфіну гідрохлорид 27,35 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Укрфармгруп» Морфіну гідрохлорид 19,26 Військово-медичне управління Служби безпеки України ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «здоров’я народу» Морфін Калцекс/Морфін Гідрохлорид 9,75 Роменська центральна районна лікарня Сумської області ТОВ Чернівціфармація

Аналогічним чином склалась ситуація з ще одним наркотичним препаратом кетамін. Пологовий будинок і комунальна мережа «Суми-фарм» знову лідирували з препараттом по 11,77 грн., тоді як усі інші вказували у тендерних угодах ціну менше від 10 гривень, а кілька лікарень взагалі замовили по 4-6 грн.

Кетамін розчин для ін’єкцій 50мг/мл по 2мл №10

Ціна, грн. Замовник Постачальник 11,77 КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» 9,70 КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» 9,63 Середино-Будська ЦРЛ КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» 9,42 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Чернівціфармація» 8,56 КЗ «Конотопська ЦРЛ ім. Академіка Михайла Давидова» КП СОР «Суми-Фарм» 7,49 КЗ «Тростянецька ЦРЛ» ТОВ « Укрфармгруп» 7,28 КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» ТОВ «Укрфармгруп» 6,63 КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» 6,25 КУ Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника ТОВ «ФАР-МА» 6,11 КЗ «Шосткинська ЦРЛ» КП «Ліки України» чернігівської обласної ради 4,71 Роменська центральна районна лікарня Сумської області ТОВ Чернівціфармація 4,00 КЗ «Охтирська центральна районна лікарня» ТОВ «Укрфармгруп»

Брильянтовий зелений і глюкоза

Звичайну зеленку кілька лікарень замовили по дуже незвичайні ціні. Найбільша була у Центру первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району – 7 гривень за 20 міліграмовий флакон. Ще дві лікарні у Романах та Лебедині замовляли по ціні від 4 гривень, решта – по аптечній ціні від 3 до 4 гривень.

При цьому у договорі Конотопського центу з ФОП Калашніков В.В. ціни на низку інших препаратів також значно перевищують аптечні. Наприклад, упаковка таблеток анальгіну 0,5 №10 замовлена за 6,90 грн., тоді як в аптеках його продають дешевше 5 грн. Так само дорого замовлено глюкозу 5% 200 мл №1 – по 18,50 грн., тоді як всі інші лікарні у цей період замовляли по 8-11 грн.

Брильянтовий зелений 1% 20мл

Ціна, грн. Замовник Постачальник 7,00 Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району ФОП Калашніков В.В. 4,67 КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» ТОВ Бадм 4,25 КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ» 3,94 КУ Сумської обласної ради Конотопський дитячий будинок – інтернат ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» 3,89 КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 3,75 Кролевецька центральна районна лікарня ФОП Малахов Сергій Миколайович 3,51 КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 3,17 Буринська ЦРЛ ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ» 3,16 КЗ «Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснопільської райради Сумської області ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 3,16 КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 3,10 КУ Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів ТОВ «БаДМ»

Глюкоза 5% 200 мл № 1

Ціна, грн. Замовник Постачальник 18,50 Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району ФОП Калашніков В.В. 11,06 КЗ «Тростянецька центральна районна лікарня» ТОВ «Аметрін ФК» 11,06 КЗ Сумської обласної ради обласний клінічний перинатальний центр ТОВ БАДМ-Б 10,70 КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ» 10,63 КЗ «Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснопільської райради Сумської області ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 10,22 КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 9,79 Кролевецька центральна районна лікарня ФОП Малахов Сергій Миколайович 9,53 КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 9,26 КЗ “Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова” ТОВ «БАДМ-Б» 9,26 КУ Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів ТОВ «БаДМ» 9,26 КЗ «Ямпільська центральна районна лікарня» ТОВ «БаДМ» 8,68 Краснопільська центральна районна лікарня ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 8,39 КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 8,05 Роменська центральна районна лікарня Сумської області ТОВ «БАДМ-Б» 8,05 Сумська ЦРКЛ ТОВ «БАДМ-Б»