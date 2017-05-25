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«Друзі» Держветфітослужби продали її начальству вакцин ще на 42 мільйони

25 Травня 2017

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 22 травня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укрветпромпостач» про придбання вакцин на 42,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 3,50 млн доз вакцини антирабічної рідкої інактивованої для парентеральної імунізації тварин «Рабістар» («Rabistar») власного виробництва по 12,04 грн. за штуку.

У листопаді 2016 року служба замовляла її цьому ж постачальнику на відсоток дорожче – по 11,88 грн./шт.

Фірма «Укрветпромпостач» зареєстрована у Броварах по вул. Будьонного, 23а, де колись знаходилося однойменне держпідприємство, яким у 2002-2006 рр. керував Володимир Солодчук. Державний «Укрветпромпостач» раніше перебував у структурі МінАПК, доки у 2006 р. його не реорганізували в ДП «Центр по забезпеченню протиепізоотичної роботи». У 2001-2003 рр.. він і сам входило до складу засновників своєї приватної тезки.

Зараз засновниками фірми є Галина Кисельова, Світлана Залізняк, Ольга Косенко, Степан Вишневський, Ганна Гончарук і Віталій Троянський.

До 2014 р. 59% статутного капіталу належало Олені Солодковій, свого часу прописаній разом із Солодчуком у Запоріжжі. Протягом 2013 р. той був публічним представником ТОВ «Укрветпромпостач».

Після виходу Солодкової з фірми її частку розділили Троянський і Гончарук. На останню раніше була оформлена частка у ТОВ «Запоріжзооветпромпостач», яке мало виробляти таку ж вакцину, але так і не почало «у зв’язку з економічним станом підприємства». «Запоріжзооветпромпостач» теж був спільним бізнесом Солодчука і Солодкової.

Як з’ясували журналісти телепрограми «Наші гроші», свого часу ТОВ «Укрветпромпостач» мало спільну адресу і телефони з ТОВ «Бровафарма». А екс-керівник «Бровафарми» Євген Дудко був прописаний разом із колишньою співзасновницею «Укрветпромпостачу» Наталією Дудко.

«Бровафарма» входить до корпорації «Укрзооветпромпостач». Нею нині керує Василь Лісовенко, який очолює громадську раду при Державній ветеринарній та фітосанітарній службі. А заступник Лісовенка – Павло Достоєвський є радником голови цієї служби, яка керує ветеринарними управліннями, для яких призначена вакцина від сказу.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,1% не вперше була київська ТОВ «Ріана-Альянс» Василя Фенина зі статутним капіталом 1 тис грн., причому ніхто не знижували ціну на аукціоні. Фенин був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Демидка і володів нині ліквідованими ПП «Науково-виробниче підприємство «Никомед» і ПП «Науково-виробниче підприємство «Діксіон». За даними «УНН», у лютому в офісі останнього пройшов обшук у рамках кримінального провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами.

Усього з 2011 року «Ріана-Альянс» виграла тендерів щонайменше на 12,86 млн грн., з яких жодного – на поставку вакцин.

У 2014 році Держветфітослужба увійшла до складу нинішнього замовника – новоствореної Держпродспоживслужби, яку з лютого очолює Володимир Лапа.

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