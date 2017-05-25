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Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

25 Травня 2017

Із 10 млрд грн, які, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, Генеральна прокуратура через інструмент представництва у суді стягнула на користь держави та громадян у 2016 році, реально можна враховувати лише 3,8 млрд грн. Про це свідчать дані аналізу, який провели журналісти «Наших грошей».

Стягнення на користь держави і громадян з приватних юросіб і фізосіб Дані, які “Наші гроші” не підтвердили Загалом
ЗЕМЛЯ 2 265 474 117 3 073 464 108 5 338 938 225
КОШТИ 1 267 308 523 2 584 843 184 3 852 151 707
МАЙНО 273 346 862 158 884 857 432 231 719
Всього:                      3 806 129 502                5 817 192 149   9 623 321 651

 

ГО «Наші гроші» проаналізувало дані про стягнення на користь держави і громадян за 2016 рік і може повідомити про таке:

  • Опрацьовано понад 5,6 тисяч судових рішень, наданих Генпрокуратурою.
  • Виявлено позовів на суму близько 9,6 млрд грн.
  • Підтверджено реальний захист інтересів держави і громадян на суму 3,81 млрд грн.
  • Виявлено проблеми у методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників.

Із підтвердженої суми у 3,8 млрд грн реально повернутими грошима можна вважати суму в 1,26 млрд грн. Це стягнуті користь держави заборгованості, штрафні санкції, відшкодування і збитки. Також сюди увійшли 2,85 млн грн стягнень на користь неповнолітніх.

Решта майже мільярд гривень – це вартість майна і землі, які були витребувані на користь держави, в тому числі за розірваними судом договорами купівлі-продажу, звернені у власність держави і місцевих громад відумерла спадщина і безхазяйне майно.

Варто зауважити, що у цих сумах не виокремлено дані стосовно судових рішень, які вже набули силу і ще не набули.

Основні типи стягнень за судовими рішеннями, які, на думку «Наших грошей», не можна включати до звіту про здобутки держави в результаті представницької діяльності прокуратури в суді і які не підтверджені нами:

  1. Стягнення заборгованостей і штрафів з державних чи комунальних підприємств на користь держбюджету.
  2. Спір між державою і органом місцевого самоврядування, комунальною установою або державним підприємством стосовно права власності на майно. При цьому прокуратурою рахується вартість цього майна.
  3. Врахування вартості майна/землі, що повернуті з оренди чи зі зберігання.

Нагадаємо, на початку 2017 року Генеральна прокуратура відзвітувала про результати роботи управління представництва інтересів громадян або держави в суді за 2016 рік. Прес-служба ГПУ  повідомила про задоволення понад 4 тис позовів прокурорів на 10 млрд грн.

Генеральний прокурор Юрій Луценко  пояснював, що із цих грошей на 5 млрд гривень повернуто землі, на 1,5 млрд гривень –  нерухомості й 3,4 млрд гривень вдалося стягнути власне коштами .

На запит народного депутата Віктора Чумака ГПУ надала у паперовому вигляді судові рішення, на основі яких сформовано вказані вище цифри. Усі надані Генеральною прокуратурою дані були поділені на три блоки: Земля, Кошти і Майно. Загалом – 51 том судових рішень із прикріпленими до них документами, що мали підтверджувати сплати або вартість майна.

Більш детально читайте згодом у матеріалі «Наших грошей».

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