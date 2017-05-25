Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

Із 10 млрд грн, які, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, Генеральна прокуратура через інструмент представництва у суді стягнула на користь держави та громадян у 2016 році, реально можна враховувати лише 3,8 млрд грн. Про це свідчать дані аналізу, який провели журналісти «Наших грошей».

Стягнення на користь держави і громадян з приватних юросіб і фізосіб Дані, які “Наші гроші” не підтвердили Загалом ЗЕМЛЯ 2 265 474 117 3 073 464 108 5 338 938 225 КОШТИ 1 267 308 523 2 584 843 184 3 852 151 707 МАЙНО 273 346 862 158 884 857 432 231 719 Всього: 3 806 129 502 5 817 192 149 9 623 321 651

ГО «Наші гроші» проаналізувало дані про стягнення на користь держави і громадян за 2016 рік і може повідомити про таке:

Опрацьовано понад 5,6 тисяч судових рішень, наданих Генпрокуратурою.

Виявлено позовів на суму близько 9,6 млрд грн.

Підтверджено реальний захист інтересів держави і громадян на суму 3,81 млрд грн.

Виявлено проблеми у методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників.

Із підтвердженої суми у 3,8 млрд грн реально повернутими грошима можна вважати суму в 1,26 млрд грн. Це стягнуті користь держави заборгованості, штрафні санкції, відшкодування і збитки. Також сюди увійшли 2,85 млн грн стягнень на користь неповнолітніх.

Решта майже мільярд гривень – це вартість майна і землі, які були витребувані на користь держави, в тому числі за розірваними судом договорами купівлі-продажу, звернені у власність держави і місцевих громад відумерла спадщина і безхазяйне майно.

Варто зауважити, що у цих сумах не виокремлено дані стосовно судових рішень, які вже набули силу і ще не набули.

Основні типи стягнень за судовими рішеннями, які, на думку «Наших грошей», не можна включати до звіту про здобутки держави в результаті представницької діяльності прокуратури в суді і які не підтверджені нами:

Стягнення заборгованостей і штрафів з державних чи комунальних підприємств на користь держбюджету. Спір між державою і органом місцевого самоврядування, комунальною установою або державним підприємством стосовно права власності на майно. При цьому прокуратурою рахується вартість цього майна. Врахування вартості майна/землі, що повернуті з оренди чи зі зберігання.

Нагадаємо, на початку 2017 року Генеральна прокуратура відзвітувала про результати роботи управління представництва інтересів громадян або держави в суді за 2016 рік. Прес-служба ГПУ повідомила про задоволення понад 4 тис позовів прокурорів на 10 млрд грн.

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснював, що із цих грошей на 5 млрд гривень повернуто землі, на 1,5 млрд гривень – нерухомості й 3,4 млрд гривень вдалося стягнути власне коштами .

На запит народного депутата Віктора Чумака ГПУ надала у паперовому вигляді судові рішення, на основі яких сформовано вказані вище цифри. Усі надані Генеральною прокуратурою дані були поділені на три блоки: Земля, Кошти і Майно. Загалом – 51 том судових рішень із прикріпленими до них документами, що мали підтверджувати сплати або вартість майна.

Більш детально читайте згодом у матеріалі «Наших грошей».

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