Дослідження «Наших грошей». Із «повернутих прокуратурою» державі 10 мільярдів реально можна враховувати лише 3,8

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Із 10 млрд грн, які, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, Генеральна прокуратура через інструмент представництва у суді стягнула на користь держави та громадян у 2016 році, реально можна враховувати лише 3,8 млрд грн. Про це свідчать дані аналізу, який провели журналісти «Наших грошей».
|Стягнення на користь держави і громадян з приватних юросіб і фізосіб
|Дані, які “Наші гроші” не підтвердили
|Загалом
|ЗЕМЛЯ
|2 265 474 117
|3 073 464 108
|5 338 938 225
|КОШТИ
|1 267 308 523
|2 584 843 184
|3 852 151 707
|МАЙНО
|273 346 862
|158 884 857
|432 231 719
|Всього:
|3 806 129 502
|5 817 192 149
|9 623 321 651
ГО «Наші гроші» проаналізувало дані про стягнення на користь держави і громадян за 2016 рік і може повідомити про таке:
Із підтвердженої суми у 3,8 млрд грн реально повернутими грошима можна вважати суму в 1,26 млрд грн. Це стягнуті користь держави заборгованості, штрафні санкції, відшкодування і збитки. Також сюди увійшли 2,85 млн грн стягнень на користь неповнолітніх.
Решта майже мільярд гривень – це вартість майна і землі, які були витребувані на користь держави, в тому числі за розірваними судом договорами купівлі-продажу, звернені у власність держави і місцевих громад відумерла спадщина і безхазяйне майно.
Варто зауважити, що у цих сумах не виокремлено дані стосовно судових рішень, які вже набули силу і ще не набули.
Основні типи стягнень за судовими рішеннями, які, на думку «Наших грошей», не можна включати до звіту про здобутки держави в результаті представницької діяльності прокуратури в суді і які не підтверджені нами:
Нагадаємо, на початку 2017 року Генеральна прокуратура відзвітувала про результати роботи управління представництва інтересів громадян або держави в суді за 2016 рік. Прес-служба ГПУ повідомила про задоволення понад 4 тис позовів прокурорів на 10 млрд грн.
Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснював, що із цих грошей на 5 млрд гривень повернуто землі, на 1,5 млрд гривень – нерухомості й 3,4 млрд гривень вдалося стягнути власне коштами .
На запит народного депутата Віктора Чумака ГПУ надала у паперовому вигляді судові рішення, на основі яких сформовано вказані вище цифри. Усі надані Генеральною прокуратурою дані були поділені на три блоки: Земля, Кошти і Майно. Загалом – 51 том судових рішень із прикріпленими до них документами, що мали підтверджувати сплати або вартість майна.
Більш детально читайте згодом у матеріалі «Наших грошей».
Tеги | Важливо, Прокуратура, Суди