Помічник Авакова, який розікрав у МВС мільйони на піску, залишився на волі по угоді зі слідчим ГПУ

Суд визнав винним директора ДП «Спецсервіс» Міністерства внутрішніх справ Василя Петрівського у незаконному продажу безхазяйного піску, який зберігало держпідприємство, і засудив його до 4 років позбавлення волі умовно зі штрафом у розмірі 17 тис грн. Про це свідчить вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 травня.

У березні 2014 р. ДП «Спецсервіс» МВС отримало від Бориспільської податкової інспекції 2,38 млн тонн об’ємом 1,69 млн куб м безхазяйного піску на території Вишеньківської сільради на зберігання. Цей пісок був намитий у 2006-2008 роках підрядниками ТОВ «Корпорація ВіпХауз» в результаті виконання робіт з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі-Вишеньки, але не перейшов у приватну власність через відсутність спецдозволу на користування надрами. Вартість піску оцінили у 18,66 млн грн.

ДП «Спецсервіс» було тільки зберігачем піску, а не його власником, тим не менш з травня і до середини грудня 2014 року пісок за вказівками Петрівського вивозився автомобілями ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «Абу Менеджмент» для продажу ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської» та ПАТ «Дарницький ЗЗБК». Загалом директор «Спецсервісу» організував незаконне вивезення та продаж 162 тис тонн піску вартістю 5,19 млн грн.

Петрівський намагався приховати нестачу піску, а також штучно створити законні підстави для його вивезення. Це він робив через укладення договорів зберігання піску з ТОВ «Кімет-трансбуд», ТОВ «Чисті водойми», ДП «Спецсервістрейд» та укладання угоди оренди землі зі своїм знайомим. При цьому фірми пісок на зберігання не отримували і на орендованій ділянці він не зберігався.

У кінці 2014 року керівник держпідприємства, намагаючись компенсувати завдані збитки завдяки перепродажу піску, отримав від Бориспільської податкової інспекції право на реалізацію 2,38 млн тонн піску вартістю 18,66 млн грн., домовився з «Першою Українською міжрегіональною товарною біржею» про організацію біржових торгів, в результаті яких було укладено форвардну угоду купівлі-продажу товару з ТОВ «Буд маркет групп». Втім, директору «Спецсервісу» не вдалося приховати протиправний продаж 162 тис тонн піску вартістю 5,19 млн грн.

У суді Петрівський визнав вину і пояснив, що намагався виправити ситуацію з оплатою праці працівників держпідприємства, яке перебувало в кризовому стані, та відновити його діяльність. Ще він зазначив, що отримав позику знайомого і для її погашення також потрібно було знайти кошти.

Петрівський уклав угоду з прокурором Генпрокуратури про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 2 роки) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки зі штрафом в розмірі 17 тис грн. Суд врахував пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Крім того, Петрівський відшкодував завдані збитки і погасив заборгованість за проданий пісок.

Раніше на відеозаписах СБУ було зафіксовано, як Петровський звітував тодішньому замміністру МВС Сергію Чоботарю ро продаж піску. З їх розмови зрозуміло, що тільки у грудні 2014 р. ДП «Спецсервіс» офіційно провело аукціон з продажу цього піску, і переможцем стала фірма «Буд маркет групп», яку контролював Петрівський. Ця фірма виступила «прокладкою» і, придбавши пісок по заниженій ціні, перепродувала його дорожче. Також Чеботар казав, що має доповідати з цього приводу міністру Арсену Авакову.

Сергій Чеботар: «Ми вже з тобою по факту говорили. Справляєшся – да. Не справляєшся – давай, бл** когось іншого назначим, хто буде справляться і шось робить. І що дальше?» Василь Петрівський: «Ну я думаю, Сергій Іванович… Попросили день-два. Я сказав умови». Сергій Чеботар: «Бо міністр мене питається все це. І всі знали, що воно буде. Бо вони граються, бо вони ждуть, що воно ще бл** понизиться гривня! І що воно тоді мені принесе?! Тоді був долар 12, сьогодні він скільки? 20. Тоді його нада брати становиться в розніцу продавати і більше на цьому заробляти. Скільки зараз стоіть пісок? Василь Петрівський: «45 гривень на заводі». Сергій Чеботар: «Тоді треба перерахувати ціну піску. Я цей п**ж не хочу слухати. Я що це маю міністру розказувати?!» Василь Петрівський: «Значить, я рішив, домовився. Два місяці дали мені відстрочку по платежу в бюджет. Ну можна трохи ще потягнути. Виграла фірма ту, яку… Ну моя… Дивіться, я ж зробив все, що міг. І, вибачте, ці торги зробив так, що ніхто не знав і податкова до сих пір нічого. І офіційно все провели… Вони попередньо зразу погодилися, не знаю, що їх тормознуло».

Роботу заступника міністра МВС по напрямку ДП «Спецсервіс» курував Олексій Тахтай, який після звільнення Чеботаря став замміністра МВС, а у кінці минулого року – держсекретарем МВС. Про висунення підозр Чеботарю чи Тахтаю нічого не відомо.

Сергій Чеботар є фігурантом ще одного відео, за участю сина Авакова, Олександра, щодо закупівлі МВС рюкзаків по завищеній ціні. На відео, знятим прихованою камерою у грудні 2014 року у кабінеті Чеботаря, тодішній заступник міністра веде переговори із сином Авакова про поставку МВС великої партії рюкзаків, і ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити. Згодом з’ясувалось, що фірма «Дніпровенд», яка стала основним постачальником рюкзаків, користувалася номером телефону харків’янина Володимира Литвина, який є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова. Про висунення підозр Олександру Авакову теж нічого не відомо.

Керівник ДП «Спецсервіс» Василь Петрівський був помічником Арсена Авакова, коли той був народним депутатом від ВО «Батьківщина».

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