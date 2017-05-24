Криміналісти МВС замовили улюбленцям мікроскопів на 24 мільйони, відбившись від скарги на дискримінацію

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 19 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «АЛТ Україна Лтд» мікроскопів на 24,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять шість систем для проведення балістичних та трасологічних експертиз на базі порівняльного мікроскопа Leica FS C виробництва «Leica Microsystems» (Німеччина) по 4,07 млн грн.

У кожен комплект входять:

Штатив Leica FS С.

Парний набір макрооб’єктивів класу Leica PlanAPO: 0.4Х, 1Х, 2Х, 4Х.

Насадка для збільшення поля зору.

Два окуляра 10Х/22.

Блок парного освітлення Leica CSL-250 LED з оптоволокном та адаптерами кріплення.

Дві універсальні платформи кріплення тримачів об’єктів експертизи з кутовими шкалами.

Парні набори тримачів об’єктів балістичної експертизи, щіточок, тримачів проводів, круглих столиків.

Моторизована підставка під мікроскоп з регулюванням висоти.

Персональний комп’ютер (Microsoft Windows, Microsoft Office).

Монітор (діагональ 27”).

Програмне забезпечення Leica Application Suite з модулем для анотацій.

Цифрова камера Leica МС170 з адаптером кріплення С- Mount 0.55Х НС.

Керівництво з експлуатації.

Два об’єкт-мікрометра Micrometer 10mm =100 div з сертифікатами.

Блок безперебійного живлення UPS.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 24,67 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп» із різницею в ціні 0,0006%.

ТОВ «Оптек» голландської фірми «Оптек Холдинг Б.В.» поскаржилось в АМКУ. Фірма заявила, що не може запропонувати товар від німецької «Carl Zeiss Vision International GmbH», бо технічним вимогам відповідає лише продукція «Leica Microsystems», єдиним авторизованим представником якого в Україні є «АЛТ Україна Лтд». Замовник відповів, що «Carl Zeiss Vision International GmbH» не виготовляє порівняльні мікроскопи, а умовам тендеру також відповідає аналог «VisionX» від «Projectina». На засіданні скаржник заперечував останній факт, але не довів та не підтвердив свою правоту документально, тож адмінколегія не задовольнила скаргу.

«АЛТ Україна Лтд» належить Василю Соколинському, який у 2000-2005 рр.. співволодів ТОВ «Хімлаборреактив». Ці дві фірми не раз були єдиними конкурентами на торгах.

Раніше до складу засновників «Хімлаборреактиву» також входив Борис Храновський, у чийому ПрАТ «Макрохім» Соколинський є підписантом.

Усі три компанії разом заснували Київську міську галузеву організацію роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції», згодом «Хімлаборреактив» із неї вийшов.

Крім того, раніше співзасновником асоціації був Федір Кірпенко – власник нинішнього єдиного суперника «Інтегрейтед Медікал Груп». За даними «OpenCorporates», із квітня 2016 року Кірпенко також входить до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S», яка є засновником українського ТОВ «Протек солюшнс Україна» Олександра Єзерського.

Усього з 2009 року «АЛТ Україна Лтд» отримала держпідрядів на 322,08 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2016 року криміналісти замовили «Хімлаборреактиву» мікроскопів на 23,14 млн грн. Із ним змагалась та ж «Інтегрейтед Медікал Груп», а на дискримінацію скаржилось ТОВ «Інтеро». Тоді порівняльний мікроскоп для балістичних та трасологічних експертиз невідомої моделі та комплектації коштував 6,49 млн грн.

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