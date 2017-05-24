Казначейство відписало 5 мільйонів на систему подання електронної звітності

Державна казначейська служба України 27 квітня уклала угоду з ТОВ «Уніті-Барс» про побудову системи подання електронної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за 4,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 24 листопада мають створити on-line кабінет для подання фінансової та бюджетної звітності – систему «Електронна звітність клієнтів Казначейства» («Е-Звітність»). Вона передбачатиме:

взаємодію з даними АС «Є-Казна» ЄР/ЄМ;

автоматичне заповнення даних із системи АС «Є-Казна»;

єдину точку входу з системою дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство»;

інтеграцію з системою консолідації облікових даних у центральному сховищі інформації АС «Є-Звіт».

Розробником вказаних облікових автоматизованих систем казначейства, в тому числі й усіх модулів системи АС «Є-Казна», є фірма «Уніті-Барс». Тому закупівлю, пов’язану із захистом прав інтелектуальної власності, провели за переговорною процедурою.

Зараз «Уніті-Барс» належить Валерію Кондакову, за часів Януковича засновниками була низка фізичних осіб.

Однією з найбільших окремих часток володів Юрій Стяжкін, який керував компанією від її заснування у 1996 році по 2013 рік. Він також відомий як співвласник МП ТОВ «Едвайс» разом із Сергієм Тащилкіним. Останній відомий після скандалу з закупівлею Міністерством внутрішніх справ квартир у Криму. У вересні 2013 року депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль повідомив, що МВС за бюджетні кошти придбало в Ялті нерухомості на 14 мільйонів гривень. «У грудні 2012 року за вказівкою керівництва МВС було перераховано велику суму грошей на придбання нерухомості приватному підприємцю з міста Ялта, такому собі Тащілкіну Сергію Олександровичу», – повідомив депутат. При цьому гроші Тащилкіну перерахували за один день, але дванадцятьма окремими платежами з метою уникнення тендерних процедур.

Усього з 2011 року «Уніті-Барс» отримала держпідрядів щонайменше на 84,91 млн грн., із яких 43,04 млн грн. – у нинішнього замовника.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Комп’ютерізація