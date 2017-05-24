НОВИНИ

24.05.2017

Казначейство відписало 5 мільйонів на систему подання електронної звітності

«Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Дружина секретаря міськради продала землю в центрі Староконстянтинова в 20 разів дешевше ринкової ціни

Китайцям за мільярд замовили днопоглиблення морпорту «Южний» – на 16% дешевше від попередників

«Астра люкс» розіграла мільйон на форму для генералів

Криміналісти МВС замовили улюбленцям мікроскопів на 24 мільйони, відбившись від скарги на дискримінацію

Помічник Авакова, який розікрав у МВС мільйони на піску, залишився на волі по угоді зі слідчим ГПУ

23.05.2017

Після податкової розстрочки для Онищенка, Насіров відмовив у ній всім іншим компаніям

Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

«Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Богомолець орендує у мерії приміщення для клініки у центрі Києва вдвічі дешевше від ринку

Мерія Дніпра роздала фаворитам 96 мільйонів на утримання доріг у тому числі руками комунальників

Насалик віддав використану Курченком перевалку в управління брату менеджера Насалика

Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Казначейство відписало 5 мільйонів на систему подання електронної звітності

24 Травня 2017

Державна казначейська служба України 27 квітня уклала угоду з ТОВ «Уніті-Барс» про побудову системи подання електронної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за 4,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 24 листопада мають створити on-line кабінет для подання фінансової та бюджетної звітності – систему «Електронна звітність клієнтів Казначейства» («Е-Звітність»). Вона передбачатиме:

  • взаємодію з даними АС «Є-Казна» ЄР/ЄМ;
  • автоматичне заповнення даних із системи АС «Є-Казна»;
  • єдину точку входу з системою дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство»;
  • інтеграцію з системою консолідації облікових даних у центральному сховищі інформації АС «Є-Звіт».

Розробником вказаних облікових автоматизованих систем казначейства, в тому числі й усіх модулів системи АС «Є-Казна», є фірма «Уніті-Барс». Тому закупівлю, пов’язану із захистом прав інтелектуальної власності, провели за переговорною процедурою.

Зараз «Уніті-Барс» належить Валерію Кондакову, за часів Януковича засновниками була низка фізичних осіб.

Однією з найбільших окремих часток володів Юрій Стяжкін, який керував компанією від її заснування у 1996 році по 2013 рік. Він також відомий як співвласник МП ТОВ «Едвайс» разом із Сергієм Тащилкіним. Останній відомий після скандалу з закупівлею Міністерством внутрішніх справ квартир у Криму. У вересні 2013 року депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль повідомив, що МВС за бюджетні кошти придбало в Ялті нерухомості на 14 мільйонів гривень. «У грудні 2012 року за вказівкою керівництва МВС було перераховано велику суму грошей на придбання нерухомості приватному підприємцю з міста Ялта, такому собі Тащілкіну Сергію Олександровичу», – повідомив депутат. При цьому гроші Тащилкіну перерахували за один день, але дванадцятьма окремими платежами з метою уникнення тендерних процедур.

Усього з 2011 року «Уніті-Барс» отримала держпідрядів щонайменше на 84,91 млн грн., із яких 43,04 млн грн. – у нинішнього замовника.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.05.2017

Львів «Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Хмель Дружина секретаря міськради продала землю в центрі Староконстянтинова в 20 разів дешевше ринкової ціни

23.05.2017

Харків Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

Полтава «Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Луцьк Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Київ Богомолець орендує у мерії приміщення для клініки у центрі Києва вдвічі дешевше від ринку

Дніпро Мерія Дніпра роздала фаворитам 96 мільйонів на утримання доріг у тому числі руками комунальників

Одеса Насалик віддав використану Курченком перевалку в управління брату менеджера Насалика

Одеса Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

22.05.2017

Вінниця Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Миколаїв Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

Дніпро Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

Львів На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Хмель Половину грошей за сміття від Садового в Староконстянтинові отримає «прокладка» з оточення місцевого мера

Полтава Ремонт двох мостів на Полтавщині обійдеться у 98 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ