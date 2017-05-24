«Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
24 Травня 2017
Львівська обласна клінічна лікарня 15 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Лінк-Медитал» витратних матеріалів для гемодіалізу на 47,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 12 найменувань витратних матеріалів для гемодіалізу виробництва «Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA» (Німеччина). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,00 млн грн.
Єдиним конкурентом із різницею в ціні менше відсотка було ТОВ «Ренарт», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.
Компанія «Лінк-Медитал» належить Олексію Баришевському – сину Миколи Баришевського, який раніше був співзасновником фірми «Бакмед», що до «Діавіти» представляла продукцію «Baxter». Однак нещодавно Баришевський-молодший перейшов на торгівлю препаратами «Fresenius».
Директором «Лінк-медиталу» є Геннадій Нерсесян, який за часів Януковича працював спеціалістом в Управлінні моніторингу державних цільових програм та державних закупівель МОЗ під началом Романа Богачова.
Засновником «Ренарту» є Сергій Сумін. Так звали помічника нардепа Лариси Байдюк (2012-2014), що очолювала Ленінський райком Компартії у Севастополі.
«Ренарт» входить до так званої групи «фрезенівців». У свою чергу компанії з цієї групи ввозять імпортні матеріали від чеської фірми «Neomed Global s.r.o.», послугами якої також користується і нинішній переможець «Лінк-Медитал» із групи «бакмедівців».
|Найменування товару
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Капілярний діалізатор, площею 1,0 – 1,3 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 20 до 70 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 50 classix
|шт.
|2 555
|516,84
|Капілярний діалізатор, площею 1,4 – 1,5 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 30 до 80 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 60 classix
|шт.
|18 762
|592,32
|Капілярний діалізатор, площею 1,7 – 1,8 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 40 до 100 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 80 classix
|шт.
|11 727
|698,07
|Капілярний діалізатор, площею 2,0-2,2 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 50 до 110 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 100 classix
|шт.
|2 097
|782,05
|Кровопровідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) сумісні з апаратами Fresenius 5008: Кровопровідні магістралі AV Set ONLINE plus 5008-R
|шт.
|35 141
|234,62
|Фістульна голка венозна діаметр голки 16G: 16GV-R25 Фістульна голка
|шт.
|5 141
|25,50
|Фістульна голка артеріальна діаметр голки 16G: 16GA-R25 Фістульна голка
|шт.
|5 141
|25,50
|Фістульна голка венозна діаметр голки 15G: 15GV-R25 Фістульна голка
|шт.
|30 000
|25,50
|Фістульна голка артеріальна діаметр голки 15G: 15GA-R25 Фістульна голка
|шт.
|30 000
|25,50
|Сухий гранульований кислотний компонент концентрату для гемодіалізу з вмістом глюкози : Набір для приготування концентрату для гемодіалізу Granudial AF 81 гранульований кислотний бікарбонатний концентрат (мішок по 25 кг)
|кг
|35 150
|130,57
|Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату від 600 г.) сумісний з апаратами Fresenius 5008: Набір для приготування концентрату для гемодіалізу BiBAG (650g) гранульований основний бікарбонатний концентрат (дизайн 5008)
|шт.
|23 427
|221,02
|Фільтр додаткового очищення: Фільтр Diasafe®plus
|шт.
|704
|8 271,43
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