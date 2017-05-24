«Фрезенівці» розіграли на гемодіалізі 48 мільйонів львівської лікарні

Львівська обласна клінічна лікарня 15 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Лінк-Медитал» витратних матеріалів для гемодіалізу на 47,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 12 найменувань витратних матеріалів для гемодіалізу виробництва «Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA» (Німеччина). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Ціна угоди на чотири відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,00 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні менше відсотка було ТОВ «Ренарт», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Компанія «Лінк-Медитал» належить Олексію Баришевському – сину Миколи Баришевського, який раніше був співзасновником фірми «Бакмед», що до «Діавіти» представляла продукцію «Baxter». Однак нещодавно Баришевський-молодший перейшов на торгівлю препаратами «Fresenius».

Директором «Лінк-медиталу» є Геннадій Нерсесян, який за часів Януковича працював спеціалістом в Управлінні моніторингу державних цільових програм та державних закупівель МОЗ під началом Романа Богачова.

Засновником «Ренарту» є Сергій Сумін. Так звали помічника нардепа Лариси Байдюк (2012-2014), що очолювала Ленінський райком Компартії у Севастополі.

«Ренарт» входить до так званої групи «фрезенівців». У свою чергу компанії з цієї групи ввозять імпортні матеріали від чеської фірми «Neomed Global s.r.o.», послугами якої також користується і нинішній переможець «Лінк-Медитал» із групи «бакмедівців».

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Капілярний діалізатор, площею 1,0 – 1,3 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 20 до 70 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 50 classix шт. 2 555 516,84 Капілярний діалізатор, площею 1,4 – 1,5 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 30 до 80 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 60 classix шт. 18 762 592,32 Капілярний діалізатор, площею 1,7 – 1,8 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 40 до 100 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 80 classix шт. 11 727 698,07 Капілярний діалізатор, площею 2,0-2,2 м2 (коефіцієнт ультрафільтрації від 50 до 110 (мл\год • мм.рт.ст.)): Діалізатор FX 100 classix шт. 2 097 782,05 Кровопровідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) сумісні з апаратами Fresenius 5008: Кровопровідні магістралі AV Set ONLINE plus 5008-R шт. 35 141 234,62 Фістульна голка венозна діаметр голки 16G: 16GV-R25 Фістульна голка шт. 5 141 25,50 Фістульна голка артеріальна діаметр голки 16G: 16GA-R25 Фістульна голка шт. 5 141 25,50 Фістульна голка венозна діаметр голки 15G: 15GV-R25 Фістульна голка шт. 30 000 25,50 Фістульна голка артеріальна діаметр голки 15G: 15GA-R25 Фістульна голка шт. 30 000 25,50 Сухий гранульований кислотний компонент концентрату для гемодіалізу з вмістом глюкози : Набір для приготування концентрату для гемодіалізу Granudial AF 81 гранульований кислотний бікарбонатний концентрат (мішок по 25 кг) кг 35 150 130,57 Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату від 600 г.) сумісний з апаратами Fresenius 5008: Набір для приготування концентрату для гемодіалізу BiBAG (650g) гранульований основний бікарбонатний концентрат (дизайн 5008) шт. 23 427 221,02 Фільтр додаткового очищення: Фільтр Diasafe®plus шт. 704 8 271,43

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