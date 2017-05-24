Дружина секретаря міськради продала землю в центрі Староконстянтинова в 20 разів дешевше ринкової ціни

Секретар Старокостянтинівської міськради (Хмельницька обл.) Олександр Степанишин задекларував продаж дружиною земельної ділянки у центрі міста за 22 тис. грн. Ринкова вартість такої землі – півмільйона гривень.

Про це повідомляє видання «Перша міська» з посиланням на декларацію Степанишина.

За даними видання, ділянка, яку продала Інна Степанишина знаходиться в самому центрі міста, неподалік від Центру громади, що на вулиці Миру.

На проданій дружиною секретаря ділянці вже тривають будівельні роботи.

Видання не повідомляє площу ділянки або її кадастровий номер, але зазначає, що ринкова вартість цієї землі становить близько півмільйона гривень.

Інна Степанишина працює у Старокостянтинівському кризовому центрі, який є структурним підрозділом виконкому Старокостянтинівської міської ради.

Від «Наших грошей».

Людина з ПІБ Степанишина Інна Анатоліївна зареєстрована в Староконстянтинові фізичною особою – підприємцем, діяльністю якого вказаний пасажирський наземний транспорт. В декларації секретар міськради Олександр Степанидин вказав, що у власності сім’ї 10 пасажирських автобусів, які оформлені на нього та дружину.

Раніше стало відомо, що за посередницьку послуги з вивезення львівське сміття вивозиться на Староконстянтинівський полігон ТОВ «Екостаркон», яке пов’язане з оточенням мера Староконстянтинова Миколою Мельничуком, отримує більше половини від вартості його утилізації.

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