НОВИНИ

23.05.2017

Після податкової розстрочки для Онищенка, Насіров відмовив у ній всім іншим компаніям

Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

«Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Богомолець орендує у мерії приміщення для клініки у центрі Києва вдвічі дешевше від ринку

Мерія Дніпра роздала фаворитам 96 мільйонів на утримання доріг у тому числі руками комунальників

Насалик віддав використану Курченком перевалку в управління брату менеджера Насалика

Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

22.05.2017

Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Людина Гройсмана за допомогою зірваного представником уряду конкурсу очолила Держгеонадр

Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

«Прокладки» не дають залізниці злити Ахметову 2 мільярди на рейки

На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Половину грошей за сміття від Садового в Староконстянтинові отримає «прокладка» з оточення місцевого мера

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

«Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

23 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Полтавській області з 26 квітня по 19 травня за результатами тендерів уклала сім угод із ТОВ «Ростдорстрой» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 552,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма з групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова має відремонтувати такі траси:

  • за 210,00 млн грн.М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 48+000 – км 92+345 (окремими ділянками довжиною 14 км) до кінця 2018 року;
  • за 204,48 млн грн. – М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 32+000 – км 48+000 довжиною 16 км до кінця 2017 року;
  • за 138,23 млн грн.Т-17-11 /М-22/ – Соснівка – Кременчук – Комсомольськ довжиною 18 км до кінця 2018 року.

Середня вартість ремонту становить відповідно 14,85 млн грн., 12,78 млн грн. і 7,54 млн грн. за кілометр.

За підсумковою відомістю ресурсів найдорожчого підряду, без урахування вартості доставки тонна скляних кульок імпортних коштує 30 тис грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 1 717-1 757 грн., суміші ЩМА-15 – 2 122 грн., емульсій бітумних – 9 295-10 417 грн., портландцементу – 1 585 грн. Кубометр щебеню коштує 159 грн., а з доставкою на невідому відстань – вже 555 грн.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т.

Асфальтобетон на нещодавньому тендері Полтавської САД щодо реконструкції двох мостів коштував щонайменше на третину дешевше – 985-1 251 грн./т.

Сума нинішніх угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості в 569,80 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «ШРБУ-48», ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», ПП «Будгарант-7» і ТОВ «Данко». Останнє пропонувало ремонт дороги Т-17-11 на відсоток дешевше, але його відхилили через претензії до розрахунків і проекту договору.

«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Компанія «ШРБУ-48» з Умані Черкаської області належить Ігорю Воткалюку, який у 2014 році був головним інженером ПАТ «Уманьавтодор».

Харківський «Будгарант-7» зі статутним капіталом 100 грн. належить Олександру Дуравкіну, раніше ж засновником була Лариса Твердохлеб. Свого часу Дуравкін керував ТОВ «Харківспецбудмеханізація-7» Григорія Анищенка.

Фірма «Данко» Валентини та Дениса Чумаків із Макіївки Донецької обл. донедавна була зареєстрована у Слов’янську. Директором є Артем Парамонов.

За новою адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «ТПК Промінвест» тих же Чумаків.

Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь» Артема Парамонова та київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» донеччанина Сергія Дунайцева і макіївця Володимира Калачика.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.05.2017

Харків Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

Полтава «Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Луцьк Посадовців заводу «Укроборонпрому» підозрюють у розтраті на запчастинах до авіадвигунів за 66 мільйонів

Київ Богомолець орендує у мерії приміщення для клініки у центрі Києва вдвічі дешевше від ринку

Дніпро Мерія Дніпра роздала фаворитам 96 мільйонів на утримання доріг у тому числі руками комунальників

Одеса Насалик віддав використану Курченком перевалку в управління брату менеджера Насалика

Одеса Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

22.05.2017

Вінниця Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Миколаїв Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

Дніпро Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

Львів На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Хмель Половину грошей за сміття від Садового в Староконстянтинові отримає «прокладка» з оточення місцевого мера

Полтава Ремонт двох мостів на Полтавщині обійдеться у 98 мільйонів

21.05.2017

Хмель Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінниця Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ