«Труханівці» виграли півмільярда на подекуди дорогуватий ремонт доріг Полтавщини

Служба автомобільних доріг у Полтавській області з 26 квітня по 19 травня за результатами тендерів уклала сім угод із ТОВ «Ростдорстрой» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 552,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма з групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова має відремонтувати такі траси:

за 210,00 млн грн. – М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 48+000 – км 92+345 (окремими ділянками довжиною 14 км) до кінця 2018 року;

– М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 48+000 – км 92+345 (окремими ділянками довжиною 14 км) до кінця 2018 року; за 204,48 млн грн. – М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 32+000 – км 48+000 довжиною 16 км до кінця 2017 року;

– М-22 Полтава-Олександрія на ділянці км 32+000 – км 48+000 довжиною 16 км до кінця 2017 року; за 138,23 млн грн. – Т-17-11 /М-22/ – Соснівка – Кременчук – Комсомольськ довжиною 18 км до кінця 2018 року.

Середня вартість ремонту становить відповідно 14,85 млн грн., 12,78 млн грн. і 7,54 млн грн. за кілометр.

За підсумковою відомістю ресурсів найдорожчого підряду, без урахування вартості доставки тонна скляних кульок імпортних коштує 30 тис грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 1 717-1 757 грн., суміші ЩМА-15 – 2 122 грн., емульсій бітумних – 9 295-10 417 грн., портландцементу – 1 585 грн. Кубометр щебеню коштує 159 грн., а з доставкою на невідому відстань – вже 555 грн.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т.

Асфальтобетон на нещодавньому тендері Полтавської САД щодо реконструкції двох мостів коштував щонайменше на третину дешевше – 985-1 251 грн./т.

Сума нинішніх угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості в 569,80 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «ШРБУ-48», ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», ПП «Будгарант-7» і ТОВ «Данко». Останнє пропонувало ремонт дороги Т-17-11 на відсоток дешевше, але його відхилили через претензії до розрахунків і проекту договору.

«БК «Дорлідер» Хачика Амірханяна раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Компанія «ШРБУ-48» з Умані Черкаської області належить Ігорю Воткалюку, який у 2014 році був головним інженером ПАТ «Уманьавтодор».

Харківський «Будгарант-7» зі статутним капіталом 100 грн. належить Олександру Дуравкіну, раніше ж засновником була Лариса Твердохлеб. Свого часу Дуравкін керував ТОВ «Харківспецбудмеханізація-7» Григорія Анищенка.

Фірма «Данко» Валентини та Дениса Чумаків із Макіївки Донецької обл. донедавна була зареєстрована у Слов’янську. Директором є Артем Парамонов.

За новою адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «ТПК Промінвест» тих же Чумаків.

Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь» Артема Парамонова та київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» донеччанина Сергія Дунайцева і макіївця Володимира Калачика.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги