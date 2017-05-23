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Після податкової розстрочки для Онищенка, Насіров відмовив у ній всім іншим компаніям

23 Травня 2017

Державна фіскальна служба відмовила всім компаніям, що звертались по розстрочку/відстрочку податкового боргу на початку 2017 року. Водночас, ДФС змінила порядок розгляду, направляючи запити регіональних компаній безпосередньо Роману Насірову на розгляд, хоча їх мали узгоджувати у регіональних ДФС, йдеться в сюжеті Мар’яни Мотрунич для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До початку 2017 року центральний офіс ДФС розглядав заявки лише на розстрочення боргів понад 1 млн грн. А суми менші мільйона були компетенцією місцевих податкових. Однак наказом ДФС від 16.01.2017 № 13 «Про індикативні показники доходів на 1 квартал 2017 року» переніс до центрального офісу погодження всіх розстрочок.

Отримавши всі відомості від заявників, 15 лютого 2017 року Роман Насіров видав листа обласним ДФС, м. Києва і Офісу великих платників податків, в якому всім відмовив у розстрочці податкового боргу. Аргументація – надання розстрочення боргів «передчасне».

Серед компаній, які цього року розстрочку не отримали, – невеликий реальний бізнес. Це приватні компанії, приватні підприємці і навіть комунальники. Максимальна сума з переліку заявників на розстрочки – 2 млн грн, решта фірм просили розстрочку всього лиш на кілька десятків тисяч гривень.

Сам відсторонений від обов’язків голова ДФС лист із власним підписом заперечує.

– Ви не надавали ніякого документу, який би говорив про те, що розстрочення податкового боргу не надається?

– Ні, ні в якому разі. Я вважав, вважаю і буду вважати, що законодавством передбачено стаття 100 надання там розстрочення і відстрочення, якщо би я був на службі, то я би продовжував надавати таке розстрочення.

Роман Насіров весною-осінню 2015-2016 років давав розстрочку податкового боргу компаніям екс-нардепа Олександра Онищенка, що призвело до завданих збитків державі на суму 2 млрд грн. Це один з епізодів «газової справи» нардепа Олександра Онищенка.

Схема виглядає так: ПАТ «Укргазвидобування» (основна компанія видобування газу в Україні) і три компанії Онищенка – ТОВ «Надра геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» і ТОВ «Карпатнадраінвест» уклали угоди про спільну діяльність. Ці компанії видобували корисні копалини в родовищах Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областях. Ці три фірми продавали газ іншим фіктивним фірмам Онищенка за заниженими цінами. А вже ці компанії за ринковими цінами збували газ, акумулювавши весь прибуток на своїх рахунках в обхід ПАТ «Укргазвидобування».

Уперше на початку 2015 року розстрочення із сплати ренти Онищенку надавав тодішній глава ДФС Ігор Білоус. Фіктивні фірми Онищенка договори про розстрочення не виконали і борг накопичувався. Коли Роман Насіров у 2015 році очолив ДФС, то не помітив проблем невиплат боргів фірм Онищенка і ще раз дозволив їм розстрочку. До речі, на початку 2016 року ДФС видало документ, в ньому описало масштаби катастрофи з некоректною роботою «блоку» в частині податкового боргу. А це період, коли голова ДФС давав розстрочки фірмам Онищенка.

Також на початку цього року ДФС запустила нове програмне забезпечення для контролю податкового боргу.

Інформаційна система дозволяє податківцям корегувати дані платників. Юрист з податкового права Володимир Місечко зазначає, що саме слово «корегування» викликає подив – «Не має право ніхто корегувати, корегування – це вже втручання, мабуть».

ДФС на офіційний запит журналістів підтвердила, що нова система по податковому боргу працює й нею користуються місцеві податкові інспекції.

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