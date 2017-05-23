Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

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23 Травня 2017

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 27 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «СК Автострой» поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста за 3,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня виконають ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм по 432-455 грн. і двошарового покриття товщиною 80 мм по 512-540 за квадратний метр, ручне навантаження сміття по 28 грн. і перевезення на відстань до 30 км по 118 грн. за тонну.

Згідно кошторису, без урахування вартості доставки тонна бітуму нафтового дорожнього БНД-40/60 першого сорту коштує 16 562 грн., а суміші асфальтобетонної дрібнозернистої типу Б марки 1 – 2 100 грн.

Вказані ціни робіт і товарів є вищими від цін на ринку та інших тендерах.

Наприклад, у квітні Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області замовило ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм у середньому на 13% дешевше – по 374-396 грн./кв. м.

Бітум БНД-40/60 можна знайти у продажу по 12 700 грн./т, тобто на чверть дешевше. Інші марки дорожнього бітуму зараз на більшості тендерів коштують не більше 10 500 грн./т і по стільки ж продаються у відкритих джерелах.

На заробітну плату піде 320 тис грн., тобто дев’ять відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотки – 52 тис грн.

Ціна угоди з річним гарантійним строком на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,52 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй», яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Директором та власником «СК Автострой» є Віктор Гнезділов, який колись був тренером  по тайському боксу у фітнес-центрі «Магія» екс-депутата Одеської міськради Геннадія Чекіти, який нині є нардепом від «Блоку Петра Порошенка». У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов є президентом Української національної федерації тайського боксу муай-тай.

Із 2012 року «СК Автострой» регулярно виграє тендери управління дорожнього господарства Одеської міськради. Поліція підозрює, що посадовці останнього у травні 2016 року замовили цій фірмі за 3,20 млн грн. капітальний ремонт тротуару по вул. Грецькій (Лібкнехта) за значно завищеними цінами.

Одеським «БВК «Пик-Строй» володіють одеситки Світлана Мостова і Марина Лозовенко та Андрій М’ястковецький з Вінниччини. Раніше частка Мостової належала Захару Петровицькому.

Марина Лозовенко (Ізбаш) є депутатом Одеської міськради від тієї ж партії «Довіряй ділам» Труханова. Раніше вона була помічницею Труханова, коли той був нардепом від Партії регіонів.

У держреєстрі фірма має номер телефону 048 7261577, що належить ТОВ «ДРСУ-КОМ» Олега Пеко, Миколи Данилюка та Олександра Мельникова. Раніше співвласницею цієї фірми була Наталія Шумахер, яка свого часу проживала разом з Юрієм Шумахером.

Інший номер телефону фірми 048 7263544 використовує також нині ліквідоване ТОВ «Пантеон-Юг». Його засновником свого часу був Михайло Старушкевич. Раніше тому належало одеське ТОВ «Південні фондові технології», чия назва співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з групи «Рост». Зараз «Південні фондові технології» записані на Наталю Ганевич.

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