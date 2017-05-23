Одеська мерія дала 3 мільйони на коштовний ремонт вулиць фірмі боксера Труханова, через яку вже має карну справу

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 27 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «СК Автострой» поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста за 3,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня виконають ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм по 432-455 грн. і двошарового покриття товщиною 80 мм по 512-540 за квадратний метр, ручне навантаження сміття по 28 грн. і перевезення на відстань до 30 км по 118 грн. за тонну.

Згідно кошторису, без урахування вартості доставки тонна бітуму нафтового дорожнього БНД-40/60 першого сорту коштує 16 562 грн., а суміші асфальтобетонної дрібнозернистої типу Б марки 1 – 2 100 грн.

Вказані ціни робіт і товарів є вищими від цін на ринку та інших тендерах.

Наприклад, у квітні Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області замовило ямковий ремонт одношарового покриття товщиною 70 мм у середньому на 13% дешевше – по 374-396 грн./кв. м.

Бітум БНД-40/60 можна знайти у продажу по 12 700 грн./т, тобто на чверть дешевше. Інші марки дорожнього бітуму зараз на більшості тендерів коштують не більше 10 500 грн./т і по стільки ж продаються у відкритих джерелах.

На заробітну плату піде 320 тис грн., тобто дев’ять відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотки – 52 тис грн.

Ціна угоди з річним гарантійним строком на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,52 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй», яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Директором та власником «СК Автострой» є Віктор Гнезділов, який колись був тренером по тайському боксу у фітнес-центрі «Магія» екс-депутата Одеської міськради Геннадія Чекіти, який нині є нардепом від «Блоку Петра Порошенка». У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов є президентом Української національної федерації тайського боксу муай-тай.

Із 2012 року «СК Автострой» регулярно виграє тендери управління дорожнього господарства Одеської міськради. Поліція підозрює, що посадовці останнього у травні 2016 року замовили цій фірмі за 3,20 млн грн. капітальний ремонт тротуару по вул. Грецькій (Лібкнехта) за значно завищеними цінами.

Одеським «БВК «Пик-Строй» володіють одеситки Світлана Мостова і Марина Лозовенко та Андрій М’ястковецький з Вінниччини. Раніше частка Мостової належала Захару Петровицькому.

Марина Лозовенко (Ізбаш) є депутатом Одеської міськради від тієї ж партії «Довіряй ділам» Труханова. Раніше вона була помічницею Труханова, коли той був нардепом від Партії регіонів.

У держреєстрі фірма має номер телефону 048 7261577, що належить ТОВ «ДРСУ-КОМ» Олега Пеко, Миколи Данилюка та Олександра Мельникова. Раніше співвласницею цієї фірми була Наталія Шумахер, яка свого часу проживала разом з Юрієм Шумахером.

Інший номер телефону фірми 048 7263544 використовує також нині ліквідоване ТОВ «Пантеон-Юг». Його засновником свого часу був Михайло Старушкевич. Раніше тому належало одеське ТОВ «Південні фондові технології», чия назва співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з групи «Рост». Зараз «Південні фондові технології» записані на Наталю Ганевич.

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