Насалик віддав використану Курченком перевалку в управління брату менеджера Насалика

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23 Травня 2017

Термінал з перевалки скрапленого газу «Лагуна-Рені» в Ренійському морському порту (Одеська обл.) перейшов під управління державного підприємства «Українська паливно-енергетична компанія».

Про це йдеться в наказі міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Наказ зобов’язав держпідприємство прийняти за актом приймання-передавання на відповідальне зберігання та оперативне управління нерухоме майно, яке використовувалося ТОВ «Лагуна-Рені». Також документ наказує керівнику «УПЕК» забезпечити виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренка Ю.С. від 10.05.2017 р. по справі №522/20851/16-к.

«УПЕК» було зареєстровано в кінці березня, основним видом діяльності компанії є торгівля твердим та рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Обов’язки керівника підприємства виконує Микола Гандзюк, який раніше був директором ДП «Укртранснафтопродукт».

За даними «Економічної правди», рішення про призначення Миколи Гандзюка приймав міністр Насалик. Брат Миколи Василь Гандзюк в 1998-2008 роках був директором Долинської філії «Тірос-Петроль» – структурної одиниці ТОВ «Тірос-петроль-техно-центр», яке входило в групу компаній «Техно-центр» самого Насалика. Також Миколу Гандзюка називають близьким до почесного президента ФК «Карпати» Петра Димінського. Саме Димінський курував роботу «Укртраснафтопродукту» в середині 2000-х років, коли це держпідприємство очолював Гандзюк.

ТОВ «Лагуна-Рені» раніше користувалася однією з двох перевалок зрідженого газу в порту Рені. Власником вказано віргінський офшор «Бівен Інвестментс Лтд.». За даними поліції, в 2012-2013 роках причал «Лагуна-Рені» використувався в оборудках угрупування Сергія Курченка для фіктивного реекспорту нафтопродуктів.

У грудні за клопотанням слідчих суд наклав арешт на документи і все нерухоме та рухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені», а саме: цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби та будівлі по вул. Дунайській, 188-б у м. Рені. Пізніше перевірка Головного управління Держпраці в Одеській області виявило масу порушень трудового законодавства з боку ТОВ «Лагуна-Рені».

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