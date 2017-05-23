Мерія Дніпра роздала фаворитам 96 мільйонів на утримання доріг у тому числі руками комунальників

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 17 травня за результатами тендерів уклав дві угоди про послуги з утримання автошляхів міста у 2017 році на загальну суму 96,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Северок 99» отримає 66,79 млн грн. на утримання 7,05 млн кв. м, а ТОВ «Територія-Д» – 29,57 млн грн. на утримання 3,39 млн кв. м доріг.

Перша фірма планує залучити субпідрядником КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради для робіт вартістю 40,00 млн грн.

Субпідрядниками другої фірми стануть ТОВ «Ком+Транс» (20%) Олександра Пряліна і ТОВ «Дніпроклінер» (20%), яке через кіпрську «Ведлесс Холдінг Лімітед» належить Миколі Почапському і Володимиру Холодецькому.

Із загальної вартості договору «Северок 99» відписав на заробітні плати 20%, а «Територія-Д» – 13%. На прибуток обидві компанії передбачили майже три відсотки.

Єдиним конкурентом обох переможців традиційно було Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» Запорізької міської ради з різницею в ціні у відсоток і менше. Приблизно стільки ж склала економія відносно очікуваної вартості закупівлі. Жоден з учасників не знижував ціну під час аукціонів.

Компанію «Северок 99» зі статутним капіталом 1 тис грн. заснував у листопаді 2014 р. Артур Оганесян. Він також керує приватною виробничо-торговою фірмою «Северск» Вікторії Фергесіної, що має статутний капітал 5 грн.

Нагадаємо, посадовців фірми «Северок 99» і Департаменту комунального господарства та капітального будівництва міськради Дніпра підозрювали у привласненні 1,10 млн грн. Слідство встановило, що фірма включила до розрахунку виготовлення бар’єрної огорожі, не передбачене документацією тендеру. Після єдиної ухвали від лютого 2016 року документів по цій справі в судовому реєстрі не з’являлося.

Фірма «Територія-Д» була створена в січні 2015 р. й відтоді виграла тендерів на 98,48 млн грн. Засновниками є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

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