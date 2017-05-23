Богомолець орендує у мерії приміщення для клініки у центрі Києва вдвічі дешевше від ринку

ПП «Інститут дерматокосметології докт.Богомолець» орендує комунальне приміщення за 13 672 гривні по бульвару Тараса Шевченка,17. Це набагато дешевше від ринкових розцінок для центру Києва. Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей».

Інститут дерматокосметології належить народному депутату Ользі Богомолець (БПП).

Орендоване приміщення формально знаходиться на балансі Київської міської лікарні №18, однак в оренду його здає Департамент комунальної власності Київської міської держадміністрації.

За даними з переліку діючих договорів Департаменту КМДА, зараз актуальна угода з фірмою Богомолець на оренду приміщення площею 101 кв м по ціні 13 672 грн. Угода укладена на підставі протоколу засідання постійної комісії КМДА з питань власності № 30 від 31.03.2015.

Оренда для клініки нардепа коштує близько 135 грн за квадратний метр на місяць.

Згідно комерційних оголошень, оренда офісів на бульварі Шевченка коштує принаймні вдвічі дорожче – від 250 гривень за квадратний метр на місяць.

На момент укладення угоди з КМДА про оренду приміщення у 2015 році Ольга Богомолець вже була народним депутатом. До 2008 року вона була депутатом Київради.

Голова комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець 18 травня не голосувала за розгляд Верховною Радою пакету урядових законопроектів щодо медичної реформи. Нардеп Сергій Березенко повідомив, що ці проекти «не дозволяють нам повною мірою розкрити питання реалізації медичної реформи і, очевидно, будуть провалені, як комітетом [Ольги Богомолець], так і не пройдуть в сесійній залі».

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