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12.01.2017

Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

22 Травня 2017

Сергій Євдокимов

Старший оперуповноважений Індустріального відділення поліції ГУНП у Дніпропетровській області Сергій Євдокимов задекларував люксовий позашляховик Range Rover і мотоцикл Suzuki GSX1300R із заниженими цінами, а також не вказав інформацію про бізнес.

Про це повідомляє проект «Декларації».

Власником мотоцикла Suzuki GSX1300R 2012 року випуску поліцейський став у серпні 2016-го. Покупка нібито обійшлася йому в 10 тис грн., але на сайтах продажу вживаних транспортних засобів ціни коливаються від $13,5 до $16,5 тис.

Позашляховиком Range Rover Evoque 2012 р. в. володіє дружина Сергія Євдокимова – Христина. Задекларована вартість автівки – 500 тис. грн., що вдвічі нижче ринкової. Також у січні 2017 року вона стала власницею Volkswagen Passat, ціни на які стартують від $15 тис.

У 2014 році Сергій Євдокимов увійшов до складу засновників фермерського господарства «Валерія Л. М.», проте в деклараціях ані за 2014, ані за 2016 рік його не вказав.

Батьком Сергія Євдокимова є колишній перший заступник Міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов (звільнений в серпні 2014 року). Його сестра Наталія Вєровчук входить до складу засновників п’яти приватних охоронних фірм.

На 78-річну матір Володимира Євдокимова оформлені квартира площею 127 кв м, машиномісце і 126 кв м  нежитлових приміщень у будинку бізнес-класу на столичному Печерську.

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