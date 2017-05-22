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Ремонт двох мостів на Полтавщині обійдеться у 98 мільйонів

22 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 16 травня за результатами тендерів уклала дві угоди з ПрАТ «Мостобудівне управління-3» про реконструкцію двох мостів на загальну суму 98,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі мости з підходами:

  • за 51,44 млн грн. – 220 пог. м через річку Псел біля міста Гадяч на км 50+840 автодороги державного значення Т-17-05 Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП «Велика Писарівка»;
  • за 46,95 млн грн. – 169 пог. м через річку Сула біля села Млини на км 172+598 автодороги державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин.

Виконають підготовчі та демонтажні роботи, влаштують складні допоміжні споруди, шпунтове огородження, проміжні опори, стояни, балки прогонової будови, мостове полотно та підходи, з’єднають мости з насипом, укріплять конуси та водоскидні пристрої.

За підсумковою відомістю первинних пропозицій, без урахування доставки тонна вітчизняних скляних кульок коштувала 29 083 грн., імпортних – 30 тис грн., дорожнього бітуму – 8 175 грн., дорожньої бітумної емульсії – 10 026 грн., електродів – 26 тис грн., сталі – 13 500-14 717 грн., асфальтобетону – 985-1 251 грн.

Кубометр деревини коштував 2 800 грн., піску – 65 грн., щебеню – 312 грн., бетону – 1 480-1 838 грн. Щити опалубки пропонували по 200 грн./кв. м.

Згодом під час аукціонів фірма знизила ціни на 1-2%.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т. Решта нинішніх цін загалом відповідає ринку та іншим тендерам.

Згідно дорожчого договору, на заробітну плату піде 3,74 млн грн., тобто сім відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 607 тис грн. В іншому договіру на ці витрати передбачено відповідно шість відсотків (2,91 млн грн.) і відсоток (496 тис грн.).

Сума угод на 9% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 108,00 млн грн.

За дешевший підряд із переможцем змагалося лише ТОВ «Олександрія Кепітал» Ольги Терлецької з Хмельницького, а за дорожчий – ще й ТОВ «Мост-Девелопмент» Дмитра Бондарця і Сергія Поспєлова. З минулого року перший із двох київських конкурентів виграв тендерів на 11,83 млн грн., а другий – на 32,83 млн грн.

Столична компанія «МБУ-3» на 94% належить киянину Сергiю Крюку. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 158,07 млн грн.

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