«Прокладки» не дають залізниці злити Ахметову 2 мільярди на рейки

Антимонопольний комітет України 10 травня зобов’язав філію «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» змінити тендерну документацію закупівлі рейок, підкладок і накладок на загальну очікувану суму 2,02 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують купити підкладок і накладок на очікувану суму 239,52 млн грн. і рейок Р-65 двох типів довжиною 25 метрів зі сталі марки К76Ф на очікувану суму 1,78 млрд грн.

Першу скаргу на дискримінаційні умови тендеру подало ТОВ «Максмед Інтернешнл». Воно вимагало розділити на окремі лоти підкладки і накладки, рейки із загартованою поверхнею кочення та із загартованою боковою поверхнею кочення.

Ще однією вимогою фірми було прибрати згадку про ТУ У 27.1-26524137-1354:2007 «Рейки залізничні типу Р65 з гартуванням поверхні кочення та бічних граней головки. Технічні умови». За цими техумовами їх виробляє ПАТ «Металургiйний комбiнат «Азовсталь» Ріната Ахметова.

Адмінколегія визнала, що відсутність тексту вказаних техумов обмежує коло учасників тими, хто має до них доступ, і зобов’язала центр змінити тендерну документацію. Що ж до розділення закупівлі на лоти, то скаржник не довів неможливість виконати спільну поставку та порушення свої прав.

Після цього замовник продовжив кінцевий строк подання пропозицій і уточнив вимоги до тендерного забезпечення, але більше нічого не змінював.

Після цього торги залізниці 17 травня також оскаржило ТОВ «Євроклінсервіс». Нині очікується рішення про прийняття до розгляду його скарги, яка стосується сертифікації пропонованого товару. Засновником і директором цієї київської фірми зі статутним капіталом 1 тис грн. є Дмитро Борисович Мантюк. Особа з такими ПІБ керує столичним ТОВ «Паляница». Номер телефону «Євроклінсервісу» 0953926401 також використовує агентство нерухомості «Самсон».

У квітні «Євроклінсервіс» брав участь у єдиних трьох аукціонах філії «Дарницький вагоноремонтний завод» щодо закупівлі профілю Z-310 для хребтової балки. Зрештою їхнім переможцем став «Максмед Інтернешнл» із сумою пропозицій 8,65 млн грн.

При цьому обидві фірми пропонували продукцію російського АТ «Євраз Нижньотагільський металургійний комбінат». А ТОВ «Метінвест-СМЦ» Ріната Ахметова безуспішно вимагало змінити умови поставки з DDP на DDP або FCA, збільшити строк поставки після рознарядки з 10 до 30 днів, зменшити відстрочку оплати з 30 до 5 днів, а також замінити технічні вимоги «ГОСТ 5267.0-90; ГОСТ 5267.3-90; ДСТУ 7553:2014 або еквівалент» на «ДСТУ 8391:2015; ГОСТ 19281-89 або ДСТУ 8541:2015 ДСТУ 7553:2014 або еквівалент». Завод відмовився виконати цю вимогу, і фірма Ахметова не прийшла на тендери.

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. належить Юлії Павліченко. Раніше засновником був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу». Крім того, він працює у комп’ютерній компанії «30th Meridian».

У 2012 р. засновником суперника був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».

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Tеги | Ахметов, Метал, Укрзалізниця