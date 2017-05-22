Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Департамент захисту економіки Нацполіції України днями рекомендував Вінницькій лікарні ім. Пирогова відмовитись від закупівлі витратних матеріалів для перитонеального діалізу по переговорній процедурі у ТОВ «Діавіта» і провести закупівлю по процедурі відкритих торгів.

Відповідний лист від 10 травня за підписом першого замначальника Департаменту Сергія Вязмікіна є у розпорядженні «Наших грошей».

Поліцейський вказує лікарям, що надані документи про можливість закупівлі необхідних препаратів лише у вказаної фірми «жодним чином не підтверджують доцільність саме такого виду процедури закупівлі та не обґрунтовують відсутність/наявність конкуренції на ринку витратних матеріалів для перитонеального діалізу».

Вязмікін послався на «проведений моніторинг», яким встановлено, що у «аналогічній сфері» також здійснюють діяльність ТОВ «Ренарт» і ТОВ «Лінк-медитал».

В зв’язку з цим представник Нацполіції попросив вінницьку лікарню провести відкриті торги і повідомити про прийняте рішення.

Лікарня ім. Пирогова 10 травня уклало угоду з ТОВ «Діавіта» на постачання витратних матеріалів на 2,28 млн грн. Переговорну процедуру було обрано через відсутність альтернативи для постачання необхідних препаратів виробництва «Baxter» (США).

В обґрунтуванні закупівлі вказано, що станом на 10.04.2017 року у Центрі нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова на лікуванні перитонеальним діалізом (ПД) перебувають 53 хворих, з яких амбулаторним перитонеальним діалізом (ПАПД) лікуються 50 пацієнтів, автоматизованим перитонеальним діалізом (АПД) – 3 пацієнти. Всі зазначені пацієнти протягом 1-11 років використовують виключно витратні матеріали виробництва компанії «Baxter» (США).

«Лікування перитонеальним діалізом має пожиттєвий безальтернативний характер для переважної більшості хворих за медичними ознаками і полягає в одночасному застосуванні розчинів для перитонеального діалізу з різними клінічними властивостями – як розчинів для ПД із вмістом глюкози, так і розчинів для ПД тривалої дії (без вмісту глюкози) та розчинів для ПД із вмістом амінокислот. Так, недостатній рівень перитонеальної ультрафільтрації та/або рівень коригування цукру у крові пацієнтів з супутнім цукровим діабетом І та II типу вимагають частішого застосування розчинів для ПД тривалої дії (без вмісту глюкози) – торгова назва «Екстраніл» виробництва «Baxter». В той же час, порушення білкового обміну у таких хворих вимагають застосування розчинів для ПД із вмістом амінокислот – торгова назва «Нутриніл ПД4» виробництва «Baxter». Розчини для перитонеального діалізу «Екстраніл» та «Нутриніл ПД4» виробляються виключно компанією «Baxter», захищені міжнародними патентами, при цьому не мають аналогів та альтернативи при проведенні лікування хворих», – вказано в обґрунтуванні.

Вінницька лікарня зверталась до МОЗ за роз’ясненням щодо можливості взаємозаміни витратних матеріалів для перитонеального діалізу одного виробника на витратні матеріали іншого виробника у конкретного хворого, який вже отримує лікування перитонеальним діалізом.

У наданій відповіді від 22.02.2017 за № 3.41-25/6- 17/4748 МОЗ України зазначило, що «світова клінічна практика не передбачає зміни діалізуючих розчинів у процесі лікування хворого. Переведення пацієнтів, які лікуються ПД із застосуванням продукції конкретного виробника може бути здійснено лише шляхом розгерметизації ПД системи. Виконання цієї маніпуляції є небезпечною для пацієнтів, оскільки вона загрожує розвитком інфекційних ускладнень, небезпечних для життя пацієнтів. Вважаємо переведення «існуючих» ПД-пацієнтів на лікування витратними матеріалами іншого виробника є небезпечним і тому неприйнятним». Така сама інформація міститься і у листі-роз’ясненні МОЗ України для Антимонопольного комітету України від 20.12.2016 за № 3.41-22/1234-16/22358.

Нагадаємо, у попередні місяці аналогічні вимоги до лікарів щодо проведення відкритих торгів на витратні матеріали для ПД ставили в СБУ. Листи надходили за підписом начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів державі у сфері економічної безпеки Сергія Семочко. Після оприлюднення даних про його роль у перерозподілі ринку (див. «Контррозвідка і діалізні заробітки») президент Петро Порошенко 3 травня призначив Семочка начальником головного управління СБУ в Києві та Київській області. Після цього і стало відомо, що листи по діалізу вже розсилає не спецслужба, а поліція.

При цьому СБУ розсилала свої листи в рамках кримінального провадження №42016101070000154, яке веде Київська місцева прокуратура №7. Поліейський Вязмікін у листі на провадження не посилався, пояснюючи свою ініцативу «превентивними заходами».

Перший замначальника Департаменту захисту економіки Нацполіції України Сергій Вязмікін у декларації за 2016 рік вказав річну зарплату у розмірі 357 тис грн., автомобіль Вольво S80 2010 р.в. та ювелірні вироби – годинники Zenith та Ulysse Nardin.

На дружину Оксану Сітак записано садовий будиночок, земельну ділянку, половину статутного капіталу у ТОВ «Перша Українська аграрна компанія» (тут партнером донедавна виступала Марія Олександрівна Сітак) та чверть статутника у фірмі «AMO-SV DMCC» (Об’єднані Арабські Емірати, співвласники невідомі).

Арабська фірма відома як отримувач зерна з України, а саме від житомирського ТОВ «Бердичівська солодова компанія» тієї ж Марії Сітак. Президентом бердичівської фірми, що є одним з найбільших виробників солоду в Україні, є підприємець Олександр Сітак. При цьому декларації Вязмікіна вказано, що саме Олександр Сітак подарував Оксані Олександрівні Вязмікіній садовий будинок.

У свою чергу Марія Сітак також фігурує у декларації іншого співробітника поліції – старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ Миколи Кузьмича. Поліцейський фігурує як поручитель Марії Сітак по позиці у розмірі 1 млн грн.

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