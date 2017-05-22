НОВИНИ

22.05.2017

Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Людина Гройсмана за допомогою зірваного представником уряду конкурсу очолила Держгеонадр

Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

«Прокладки» не дають залізниці злити Ахметову 2 мільярди на рейки

На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Половину грошей за сміття від Садового в Староконстянтинові отримає «прокладка» з оточення місцевого мера

Ремонт двох мостів на Полтавщині обійдеться у 98 мільйонів

21.05.2017

Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

20.05.2017

Тележурналістка «Наших грошей» Надія Бурдєй отримала нагороду «Честь професії 2017»

19.05.2017

«Укргазвидобування» замовило екс-нардепу компресорних станцій на 83 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

22 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Львівській області 17 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна за 275,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу відремонтують на ділянці км 29+360 – км 62+396 довжиною 33 км у середньому по 8,32 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів і кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, а на асфальтобетонне покриття – три роки.

На заробітну плату піде 2,67 млн грн., тобто відсоток від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 728 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 280,00 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Олегу Наливанному і Валерію Короткову.

Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», чиїми власниками є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.05.2017

Вінниця Після переводу Семочка в столичне СБУ давити ринок діалізу почав підлеглий Авакова

Миколаїв Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

Дніпро Син-поліціянт колишнього зама Авакова задекларував люксовий Range Rover по вдвічі заниженій ціні

Львів На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Хмель Половину грошей за сміття від Садового в Староконстянтинові отримає «прокладка» з оточення місцевого мера

Полтава Ремонт двох мостів на Полтавщині обійдеться у 98 мільйонів

21.05.2017

Хмель Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінниця Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Миколаїв Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запоріжжя Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

Київщина «Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

19.05.2017

Київ Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

Львів Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Одеса Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Київ Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ