На зарплати робітників піде 1% із чверті мільярда за ремонт траси на Львівщині одеситами за таємними цінами

Служба автомобільних доріг у Львівській області 17 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна за 275,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року трасу відремонтують на ділянці км 29+360 – км 62+396 довжиною 33 км у середньому по 8,32 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів і кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, а на асфальтобетонне покриття – три роки.

На заробітну плату піде 2,67 млн грн., тобто відсоток від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 728 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 280,00 млн грн.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Олегу Наливанному і Валерію Короткову.

Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», чиїми власниками є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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