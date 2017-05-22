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Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті лоцманських катерів – поліція

22 Травня 2017

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Южная Судоремонтная Компания» («ЮСК»)  у привласненні коштів держпідприємства «Адміністрація морських портів України» під час виконання ремонту лоцманських катерів.

Про це свідчить низка ухвал Центрального районного суду м. Миколаєва від 3 травня.

За даними слідства, службовці («ЮСК»), порушуючи законодавство, документально оформили виконання робіт з ремонту лоцманських катерів «ЛК-115» та «Лоцман Коханов» з ТОВ «Вестстрой» за 1,56 млн грн., лоцманського катеру «Альдебаран» з ТОВ «Демо Груп» за 1,91 млн грн. та лоцманського катеру «Капитан Белуха» з ТОВ «Гелеонбуд» за 1,48 млн грн.

Представники «ЮСК» нібито внесли неправдиві відомості в акти приймання-передачі послуг від підприємств, які мають ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили державні кошти у сумі 4,96 млн грн.

Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області, які розслідують ь кримінальне провадження № 12016150020005725 від 02.12.2016, і надав їм доступ до банківських рахунків та іншої документації «ЮСК».

Власниками ТОВ «Южная Судоремонтная Компания» є Сергій Бурковець і Євген В’ячеславович Сімченко. Фірму називають дочірнім підприємством «Миколаївського тепловозоремонтного заводу», власником і директором котрого є В’ячеслав Сімченко.

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