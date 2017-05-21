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«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

20.05.2017

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Армія за чверть мільярда замовила азербайджанцям трохи дорожче авіапаливо, ніж раднику Добкіна

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18.05.2017

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КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу (додано)

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12.01.2017

Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

21 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 28 квітня і 16 травня за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка на загальну суму 187,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Ціни угод відповідно на 5%, 12% і 8% нижчі від очікуваної вартості закупівлі.

  • ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» Галини Ставчанської за 110,26 млн грн. відремонтує ділянку км 378+000 – км 386+000 довжиною 8 км.

Ремонт, який мають виконати до кінця року, коштує у середньому 13,78 млн грн. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

  • ТОВ «ШРБУ-48» Ігоря Воткалюка отримає 47,10 млн грн. на ділянку км 504+025 – км 511+000 довжиною 7 км.

Цього разу вартість ремонту складає в середньому 6,75 млн грн.

Кошторисні ціни згідно первинної пропозиції загалом відповідали ринку. Без урахування доставки тонна скляних кульок коштувала 18 тис грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 1 319-1 573 грн., бітумних емульсій – 8 738-9 764 грн. Кубометр щебеню – 127-158 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 368-1 666 грн. Ціна піску 220 грн за кубометр вибивається з цього ряду, оскільки на тендерах його зараз замовляють здебільшого по ціні до 150 грн. Під час аукціону фірма єдина знизила ціну на 5%, тож остаточні ціни мають бути дещо нижчими.

  • ТОВ «Шляхбуд» заплатять ще 29,66 млн грн. на під’їзд до Вінниці з боку Немирова на ділянці км 0+000 – км 1+070 довжиною 1 км.

Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Компанія з Вінниччини належить Марії Ковальчук, Анатолію Малигіну, Олександру Пилявцю, а також співвласникам ТОВ «Агрошляхбуд» Анатолію Шереметі, Олександру Калінському, Антону Піддубчаку і Петру Рудику.

Строк виконання робіт в угодах із «ШРБУ-48» і «Шляхбудом» на вказані, однак вони діятимуть до кінця 2018 року.

Гарантійні строки від усіх фірм на земляне полотно становлять 10 років, на основу дорожнього одягу і мости – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб та інші послуги – рік, на розмітку фарбою – півроку. Натомість гарантія від «Хмельницького ШБУ № 56» на асфальто-/цементнобетонне покриття становить 10 років, а від інших підрядників – 3/8 років.

Єдиним конкурентом «ШРБУ-48» було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна. Фірма, яка раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну, знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Інші два переможці змагались між собою, а також із ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Ця вінницька фірма заснована в кінці 2015 року португальською компанією «Цахаріас Інтернейшнл Проджектс» («Zacharias International Projects») німця Вальтера Цахаріаса і ТОВ «МВ Інвест Груп» львів’янки Тетяни Василівни Шкіль. Особа з такими ПІБ є матір’ю бізнесмена Максима Шкіля.

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19.05.2017

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