«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
21 Травня 2017
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 25 квітня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» про послуги добровільного медичного страхування і страхування здоров’я на випадок хвороби працівників вартістю 8,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На два роки застрахували 4 080 осіб, у тому числі 1 835 – диспетчерського та інженерно-технічного персоналу та 2 245 – адміністративного і загальновиробничого персоналу.
Для перших річна страхова сума по добровільному медичному страхуванню становить 50 тис грн., а для других – 35 тис грн. Річна страхова сума по страхуванню здоров’я на випадок хвороби складає відповідно 4 тис грн. і 2 500 грн.
Добровільне медичне страхування включає програми амбулаторно-поліклінічної та невідкладної допомоги, стаціонару та онкології, а також забезпечення медикаментами та вакцинацію від грипу.
Страхування здоров’я на випадок хвороби включає туберкульоз, інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також смерть внаслідок захворювання.
Ціна угоди на 31% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 12,12 млн грн.
«СК «Альфа Страхування» через кіпрський офшор «ABH Ukraine Limited» належить Михайлу Фрідману, власнику ПАТ «Альфа-Банк». Під час аукціону вона знизила ціну на шість відсотків.
Із нею змагались ПрАТ «Інгруп», ПАТ «Страхова компанія «Країна» і ПрАТ «Страхова компанія «Дім страхування».
|Диспетчерський та інженерно-технічний персонал – 1 835 осіб
|Адміністративний і загально-виробничий персонал – 2 245 осіб
|Добровільне медичне страхування
|Страхування здоров’я на випадок хвороби
|Добровільне медичне страхування
|Страхування здоров’я на випадок хвороби
|Річна страхова сума за особу, грн.
|50 000
|4 000
|35 000
|2 500
|Річний страховий тариф за особу, %
|2,20
|0,31
|2,17
|0,35
|Річний страховий внесок за особу, грн.
|1 099,97
|12,53
|759,40
|8,71
|Загальний страховий внесок за особу, грн.
|1 112,50
|768,11