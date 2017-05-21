«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 25 квітня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» про послуги добровільного медичного страхування і страхування здоров’я на випадок хвороби працівників вартістю 8,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На два роки застрахували 4 080 осіб, у тому числі 1 835 – диспетчерського та інженерно-технічного персоналу та 2 245 – адміністративного і загальновиробничого персоналу.

Для перших річна страхова сума по добровільному медичному страхуванню становить 50 тис грн., а для других – 35 тис грн. Річна страхова сума по страхуванню здоров’я на випадок хвороби складає відповідно 4 тис грн. і 2 500 грн.

Добровільне медичне страхування включає програми амбулаторно-поліклінічної та невідкладної допомоги, стаціонару та онкології, а також забезпечення медикаментами та вакцинацію від грипу.

Страхування здоров’я на випадок хвороби включає туберкульоз, інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також смерть внаслідок захворювання.

Ціна угоди на 31% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 12,12 млн грн.

«СК «Альфа Страхування» через кіпрський офшор «ABH Ukraine Limited» належить Михайлу Фрідману, власнику ПАТ «Альфа-Банк». Під час аукціону вона знизила ціну на шість відсотків.

Із нею змагались ПрАТ «Інгруп», ПАТ «Страхова компанія «Країна» і ПрАТ «Страхова компанія «Дім страхування».

Диспетчерський та інженерно-технічний персонал – 1 835 осіб Адміністративний і загально-виробничий персонал – 2 245 осіб Добровільне медичне страхування Страхування здоров’я на випадок хвороби Добровільне медичне страхування Страхування здоров’я на випадок хвороби Річна страхова сума за особу, грн. 50 000 4 000 35 000 2 500 Річний страховий тариф за особу, % 2,20 0,31 2,17 0,35 Річний страховий внесок за особу, грн. 1 099,97 12,53 759,40 8,71 Загальний страховий внесок за особу, грн. 1 112,50 768,11

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