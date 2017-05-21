НОВИНИ

21.05.2017

Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

20.05.2017

Тележурналістка «Наших грошей» Надія Бурдєй отримала нагороду «Честь професії 2017»

19.05.2017

«Укргазвидобування» замовило екс-нардепу компресорних станцій на 83 мільйони

Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Армія за чверть мільярда замовила азербайджанцям трохи дорожче авіапаливо, ніж раднику Добкіна

Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

18.05.2017

Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу (додано)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

21 Травня 2017

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 25 квітня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» про послуги добровільного медичного страхування і страхування здоров’я на випадок хвороби працівників вартістю 8,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На два роки застрахували 4 080 осіб, у тому числі 1 835 – диспетчерського та інженерно-технічного персоналу та 2 245 – адміністративного і загальновиробничого персоналу.

Для перших річна страхова сума по добровільному медичному страхуванню становить 50 тис грн., а для других – 35 тис грн. Річна страхова сума по страхуванню здоров’я на випадок хвороби складає відповідно 4 тис грн. і 2 500 грн.

Добровільне медичне страхування включає програми амбулаторно-поліклінічної та невідкладної допомоги, стаціонару та онкології, а також забезпечення медикаментами та вакцинацію від грипу.

Страхування здоров’я на випадок хвороби включає туберкульоз, інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також смерть внаслідок захворювання.

Ціна угоди на 31% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 12,12 млн грн.

«СК «Альфа Страхування» через кіпрський офшор «ABH Ukraine Limited» належить Михайлу Фрідману, власнику ПАТ «Альфа-Банк». Під час аукціону вона знизила ціну на шість відсотків.

Із нею змагались ПрАТ «Інгруп», ПАТ «Страхова компанія «Країна» і ПрАТ «Страхова компанія «Дім страхування».

  Диспетчерський та інженерно-технічний персонал – 1 835 осіб Адміністративний і загально-виробничий персонал – 2 245 осіб
Добровільне медичне страхування Страхування здоров’я на випадок хвороби Добровільне медичне страхування Страхування здоров’я на випадок хвороби
Річна страхова сума за особу, грн. 50 000 4 000 35 000 2 500
Річний страховий тариф за особу, % 2,20 0,31 2,17 0,35
Річний страховий внесок за особу, грн. 1 099,97 12,53 759,40 8,71
Загальний страховий внесок за особу, грн. 1 112,50 768,11

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.05.2017

Хмель Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінниця Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Миколаїв Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запоріжжя Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

Київщина «Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

19.05.2017

Київ Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

Львів Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Одеса Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Київ Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Хмель Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

18.05.2017

Київ Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

Київ КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу (додано)

Донецьк Членів тендерного комітету в Авдіївці за підробку документації засудили до випробування поруками

Вінниця Фармзакупівлі Вінничини: феєрія Кобеля та Ліваковського (додано)

Хмель Продавець коштовних донецьких туалетів підняв на 22% ціну антрациту-фільтранту для Хмельницької АЕС

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ