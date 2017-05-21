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Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

21 Травня 2017

Правоохоронці після звернення до них нардепів розслідують справу, в рамках якої посадових осіб Миколаївської обласної клінічної лікарні та її тендерний комітет підозрюють у завищенні цін та інших порушеннях під час торгів та закупівель медичного обладнання, медпрепаратів, витратних матеріалів для гемодіалізу та ниркового діалізу щонайменше на 97,16 млн грн.

Про це свідчить ухвала Заводського районного суду міста Миколаєва від 15 травня.

Суд встановив, що на початку травня цього року до Заводського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївські області звернулася група народних депутатів України щодо прийняття заходів до працівників Миколаївської обласної клінічної лікарні, які, починаючи з 2010 року, проводили тендерні закупівлі.

Зокрема, за інформацією, отриманою правоохоронцями, посадовці лікарні завищували ціни та вчинювали інші  порушення під час щонайменше 8 закупівель медичних інструментів та приладів, витратних матеріалів гемодіалізу, матеріалів ниркового діалізу, радіологічного устаткування на загальну суму 97,16 млн грн., які були проведені з лютого 2014 по червень 2016 року.

В матеріалах справи йдеться, що дії посадових осіб Миколаївської обласної клінічної лікарні могли призвести до масштабного розкрадання бюджетних коштів, недостачі ліків та медичних препаратів.

Суд задовольнив клопотання поліції, яка розслідує кримінальне провадження № 12017150030001754 від 06.05.2017, і надав слідчім доступ до всіх 8 договорів та тендерної документації, які знаходяться в обласній лікарні.

З 2010 по 2016 рік головним лікарем Миколаївської обласної клінічної лікарні був Віктор Відяпін. З серпня минулого року медичний заклад очолює Наталія Романюк.

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