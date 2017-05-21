НОВИНИ

21.05.2017

Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

«Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

20.05.2017

Тележурналістка «Наших грошей» Надія Бурдєй отримала нагороду «Честь професії 2017»

19.05.2017

«Укргазвидобування» замовило екс-нардепу компресорних станцій на 83 мільйони

Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Армія за чверть мільярда замовила азербайджанцям трохи дорожче авіапаливо, ніж раднику Добкіна

Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

18.05.2017

Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу (додано)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

21 Травня 2017

Поліція підозрює посадових осіб комунального підприємства «Тепловик» Старокостянтинівської міськради у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до розтрати 949 тис грн. підприємства в результаті укладання угод про надання юридичних послуг з підприємцями. Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11 травня.

За даними слідства, у 2012-2013 рр. директор КП «Тепловик» уклав договори про надання юридичних послуг з трьома фізичними особами-підприємцями на загальну суму 949 тис грн. Одна з угод стосувалася надання правової допомоги «Тепловику» по справі за позовом Старокостянтинівського міжрайонного прокурора до комунального підприємства про стягнення 13,39 млн грн.

У 2012-2014 роках на підставі актів виконаних робіт, які з боку «Тепловика» були підписані директором комунального підприємства, підприємцям була перерахована уся сума.

Втім, як з’ясувалося, КП «Тепловик» у штаті мало трьох власних юристконсультів, які готували проекти позовів і здійснювали юридичний супровід підприємства. Крім того, слідство встановило, що в актах виконаних робіт не вказаний зміст та обсяг господарських операцій, їх натуральний та вартісний вимір, не надано будь-яких підтверджуючих документів щодо конкретного обсягу наданих послуг, а також не зазначено перелік осіб, які їх виконували.

Суд задовольнив клопотання слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, які розслідують кримінальне провадження № 42016241220000028 від 09.06.2016, і надав їм доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку «Тепловика».

У 2012-2014 роках КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області очолював Микола Поліщук. З квітня 2015 року директором підприємства є Михайло Савчук.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.05.2017

Хмель Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Вінниця Вінницька САД роздала 187 мільйонів на трасу Стрий – Знам’янка

Миколаїв Посадовців Миколаївської лікарні підозрюють у завищенні цін по діалізу на 100 мільйонів

Запоріжжя Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

Київщина «Украерорух» зекономив третину на страховці здоров’я працівників у Фрідмана за 8 мільйонів

19.05.2017

Київ Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

Львів Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Одеса Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Київ Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Хмель Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

18.05.2017

Київ Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

Київ КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу (додано)

Донецьк Членів тендерного комітету в Авдіївці за підробку документації засудили до випробування поруками

Вінниця Фармзакупівлі Вінничини: феєрія Кобеля та Ліваковського (додано)

Хмель Продавець коштовних донецьких туалетів підняв на 22% ціну антрациту-фільтранту для Хмельницької АЕС

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ