Комунальники Староконстянтинова, маючи власних юристів, заплатили підприємцям мільйон за невідомі юридичні послуги

Поліція підозрює посадових осіб комунального підприємства «Тепловик» Старокостянтинівської міськради у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до розтрати 949 тис грн. підприємства в результаті укладання угод про надання юридичних послуг з підприємцями. Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11 травня.

За даними слідства, у 2012-2013 рр. директор КП «Тепловик» уклав договори про надання юридичних послуг з трьома фізичними особами-підприємцями на загальну суму 949 тис грн. Одна з угод стосувалася надання правової допомоги «Тепловику» по справі за позовом Старокостянтинівського міжрайонного прокурора до комунального підприємства про стягнення 13,39 млн грн.

У 2012-2014 роках на підставі актів виконаних робіт, які з боку «Тепловика» були підписані директором комунального підприємства, підприємцям була перерахована уся сума.

Втім, як з’ясувалося, КП «Тепловик» у штаті мало трьох власних юристконсультів, які готували проекти позовів і здійснювали юридичний супровід підприємства. Крім того, слідство встановило, що в актах виконаних робіт не вказаний зміст та обсяг господарських операцій, їх натуральний та вартісний вимір, не надано будь-яких підтверджуючих документів щодо конкретного обсягу наданих послуг, а також не зазначено перелік осіб, які їх виконували.

Суд задовольнив клопотання слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, які розслідують кримінальне провадження № 42016241220000028 від 09.06.2016, і надав їм доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку «Тепловика».

У 2012-2014 роках КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області очолював Микола Поліщук. З квітня 2015 року директором підприємства є Михайло Савчук.

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