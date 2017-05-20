Тележурналістка «Наших грошей» Надія Бурдєй отримала нагороду «Честь професії 2017»

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28.04.2017
20 Травня 2017
Кращим розслідуванням з громадянською позицією визнано розслідування «Голі у вогні» Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Розслідування вибороло перемогу в номінації «Кращий матеріал з громадянською позицією» з-поміж 98 журналістських робіт.
В сюжеті йдеться про форму, яку ДСНС закуповує українським пожежним. В ході розслідування Надія Бурдєй власноруч провела небезпечний експеримент і з’ясувала, що форма пожежників прогорає за лічені секунди.
До фіналу конкурсу пройшли ще три сюжети «Наших грошей»:
Переможцями в інших номінаціях стали:
Загалом на конкурс було подано 482 заявки, до фіналу пройшли 25.
Переможців престижного Національного конкурсу «Честь професії 2017» оголосили 19 травня в Українському домі.
Конкурс професійної журналістики «Честь професії-2017» проводить Незалежна асоціація телерадіомовців та Українська асоціація медіа-бізнесу.