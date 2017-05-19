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Заслужений будівельник за 112 мільйонів збудує Непопу дитсадок на Позняках

19 Травня 2017

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 15 травня за результатами тендеру замовило ПП «Еталонбуд.» будівництво дитячого садка у Дарницькому районі Києва за 112,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До літа 2018 року в рамках будівництва житла (в тому числі доступного) у 9-му мікрорайоні житлового масиву Позняки, 9, діл. 15 зведуть триповерховий дитсадок. Його місткість невідома, тому вартість будівництва неможливо порівняти з опосередкованою вартістю будівництва дитячих установ від Мінрегіонрозвитку.

Виконають будівельні роботи, внутрішнє і зовнішнє опорядження, змонтують ліфти, влаштують сходи, двері, вікна, покрівлю, інженерні мережі, індивідуальний тепловий пункт і насосну, придбають меблі та устаткування, благоустроять та озеленять територію.

Ціни на будівельні матеріали загалом відповідають ринковим. За підсумковою відомістю ресурсів, без урахування вартості доставки кубометр брусу і дощок хвойних обрізних коштує 2 350-2 399 грн., піску природного рядового – 113 грн., щебеню – 221-339 грн., розчину готового кладкового важкого цементно-вапнякового – 507-921 грн., сумішей бетонних готових важких – 711-1 230 грн. Електроди замовили по 24-25 тис грн./т, опалубку – по 395 грн./кв. м, а цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 – по 2 100-2 765 грн./тис шт.

Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Рембудсервіс-5» Лтд» Юрія Кіяниці для влаштування зовнішніх мереж водогону, звичайної та дощової каналізації та ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Спецбуд» Богдана Самуся, Олександра Дзюбака і В’ячеслава Хіменка для встановлення сигналізації, автоматики тощо.

На заробітну плату піде 11,23 млн грн., тобто десять відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще три відсотка – 3,14 млн грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 32,00 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди всього на 0,09% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 112,44 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,04% було ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

«Еталонбуд.» зі статутним капіталом 1 тис грн. було зареєстроване в лютому 2016 року. Засновником є Заслужений будівельник України Володимир Володченко. Раніше йому також належало київське ПБП «Еталон-2В», нині записане на Андрія Хоменка з Київщини, та ПП «Еталон Буд», віднедавна переоформлене в Маріуполі на Максима Литвиненка з Чернігівщини.

У листопаді 2016 року «Житлоінвестбуд-УКБ»  замовив фірмі добудову житла на Дарниці за 62,18 млн грн. Раніше, у вересні вона отримала в нього єдиний підряд на 1,27 млн грн.

«Будівельна компанія «ЗЗБК №1» належить Сергію Алексєєву і Василю Іванченку.

Останній разом із Нонною Купоревою володіє ТОВ «Фінансова компанія «Столиця», співвласником якого колись був нині покійний Андрій Бєломєсяцев, екс-заступник головного архітектора Києва (1996-2004 рр.). Іваченко і Бєломєсяцев мали низку спільних будівельних фірм у столиці.

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