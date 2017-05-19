«Укргазвидобування» замовило екс-нардепу компресорних станцій на 83 мільйони

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
19 Травня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 15 травня за результатами тендеру замовило ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» компресорних станцій на 83,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять дев’ять станцій компресорних азотних пересувних СДА-10/250П власного виробництва по 9,24 млн грн. Вони призначені для отримання з атмосферного повітря вибухобезпечної газової суміші, що використовується при випробуваннях та освоєнні нафтових і газових свердловин. У кожен комплект входять:
У вересні 2016 року «Укргазвидобування» замовило цьому ж постачальнику подібні станції СДА-10/250ПУ1 по 9,88 млн грн.
Ціна нинішньої угоди на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 99,00 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «Максмед Інтернешнл», ТОВ «Харківський завод будівельних, дорожних і комунальних машин», ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування»», ТОВ Компанія «Кежуйнафтогазтех Україна» і ТОВ «Компрессорс Інтернешнл». Із них лише «Максмед Інтернешнл» знижував ціну під час аукціону разом із переможцем, але все одно лишився другим за ціною.
Сумський «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» входить у концерн «Nicmas» разом із низкою підприємств України, Росії та Білорусі. Компанія на 90% належить ТОВ «Нікмас Інжинірінг», яким володіють ТОВ «Домініон Бізнес Парк» і ТОВ «Нікмас».
Кінцевим бенефіціаром є Раїса Дашутіна – дружина екс-нардепа від Соцпартії та члена наглядової ради «Nicmas» Григорія Дашутіна. Обоє входять до складу засновників згаданої фірми «Нікмас».
Крім того, «Укргазвидобування» планує замовити нинішньому переможцю компресорних установок із газопоршневим двигуном СГП-4,5-0,5 на 35,10 млн грн.
Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. Юлії Павліченко. Раніше засновником був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу». Крім того, він працює у комп’ютерній компанії «30th Meridian».
У 2012 р. засновником суперника був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».
Tеги | Нафтогаз, Обладнання