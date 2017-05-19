«Укргазвидобування» замовило екс-нардепу компресорних станцій на 83 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 15 травня за результатами тендеру замовило ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» компресорних станцій на 83,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять дев’ять станцій компресорних азотних пересувних СДА-10/250П власного виробництва по 9,24 млн грн. Вони призначені для отримання з атмосферного повітря вибухобезпечної газової суміші, що використовується при випробуваннях та освоєнні нафтових і газових свердловин. У кожен комплект входять:

шасі КрАЗ-63221-05 6х6 Євро 5 зі спальним місцем;

поршневий компресор з повітряним охолодженням і обмеженням змащення циліндро-поршневих груп;

привідний дизель компресору Deutz (Євро-3) з рідинним замкнутим циркуляційним охолодженням і паливною системою;

блок газорозподілу на основі картриджів з порожньоволоконних мембран з комплектом фільтруючих елементів на вході в блок, та датчиком кисню на виході з блоку;

система енергопостачання і автоматичного управління з бортовим комп’ютером керування, контролю і автоматичного захисту від аварійних визначень параметрів;

кузов станції для захисту від атмосферних опадів і прямого впливу сонячних променів;

комплект приєднуючих трубопроводів і колін підключення станції до свердловини або іншого обладнання (маніфольд) – 25м;

комплект ЗІП (індивідуальний) на гарантійний термін напрацювання;

комплект ЗІП на трирічний термін експлуатації.

У вересні 2016 року «Укргазвидобування» замовило цьому ж постачальнику подібні станції СДА-10/250ПУ1 по 9,88 млн грн.

Ціна нинішньої угоди на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 99,00 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Максмед Інтернешнл», ТОВ «Харківський завод будівельних, дорожних і комунальних машин», ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування»», ТОВ Компанія «Кежуйнафтогазтех Україна» і ТОВ «Компрессорс Інтернешнл». Із них лише «Максмед Інтернешнл» знижував ціну під час аукціону разом із переможцем, але все одно лишився другим за ціною.

Сумський «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» входить у концерн «Nicmas» разом із низкою підприємств України, Росії та Білорусі. Компанія на 90% належить ТОВ «Нікмас Інжинірінг», яким володіють ТОВ «Домініон Бізнес Парк» і ТОВ «Нікмас».

Кінцевим бенефіціаром є Раїса Дашутіна – дружина екс-нардепа від Соцпартії та члена наглядової ради «Nicmas» Григорія Дашутіна. Обоє входять до складу засновників згаданої фірми «Нікмас».

Крім того, «Укргазвидобування» планує замовити нинішньому переможцю компресорних установок із газопоршневим двигуном СГП-4,5-0,5 на 35,10 млн грн.

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. Юлії Павліченко. Раніше засновником був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу». Крім того, він працює у комп’ютерній компанії «30th Meridian».

У 2012 р. засновником суперника був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».

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