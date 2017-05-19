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Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

19 Травня 2017

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 17 травня уклало угоду з корпорацією «Альтіс-Холдинг» про реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі на 40,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю додаткових будівельних робіт провели за переговорною процедурою. У вересні 2012 року за результатами тендеру з корпорацією був укладений первинний договір вартістю 403,56 млн грн. Торік генпроектувальник ДП Інститут «Київдормістпроект» ПАТ «Київпроект» скоригував проект, включивши до нього ряд додаткових обсягів робіт.

За нинішньою угодою, до 17 серпня мають реконструювати пам’ятку архітектури національного значення 1850 року – Поштову станцію, пофарбувати фасад Річкового вокзалу, збудувати пішохідний перехід, фонтан, пандуси біля вокзалу та будівлі КП «Київпастранс», трансформаторну підстанцію та каналізаційну насосну станцію з вбудованими блоками очищення забруднених дощових вод. Також влаштують інженерні та електричні мережі, у тому числі до Поштового будинку, благоустроять та озеленять територію.

Замовник не опублікував кошториси і підсумкову відомість ресурсів, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 3,01 млн грн., тобто майже вісім відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 866 тис грн.

Корпорацію «Альтіс-Холдинг» належить Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

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