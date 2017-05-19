Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

Вищий господарський суд України розірвав договір оренди між виконкомом Хмельницької міськради та ТОВ «Піпл Еволюшин» нежитлового приміщення площею 1602 кв м.

Таке рішення суд прийняв 10 травня.

В червні 2014 році управління комунального майга Хмельницької міськради від імені виконкому, міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень та «Піпл Еволюшин» уклали угоду про оренду нежитлової будівлі за адресою м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 2А. Площа приміщення склала 1602 кв м.

Майно було передане для розміщення спортивно-розважального закладу, строк оренди закінчувався на початку червня поточного року.

Договір з фірмою було укладено за результатами конкурсу, де «Піпл Еволюшин» запропонувало вартість оренди на три гривні вище від стартової ціни – 43 800 грн. на місяць без урахування індексу інфляції.

Вже станом на травень 2016 року фірма заборгувала за оренду 1,15 млн грн. На початку літа минулого року Господарський суд Хмельницької області зобов’язав «піпл Еволюшин» виплатити заборгованість, 0,10 млн грн пені, а також постановив розірвати договір оренди та виселити орендаря. Це рішення підтвердив апеляційний суд, тепер з ним погодився і ВГСУ.

«Піпл Еволюшин» було зареєстроване в червні 2013 року. Ця фірма шляхом викупу стала власником комунальної нерухомості в Хмельницькому. Її директором є Іван Кружілка. Він також є співзасновником фірми разом з Захаром Чумаком, Ігорем Радзіховським та Ігорем Радченком. Останній є бізнес-партнером Тараса Заярнюка сина голови обласного управління Пенсійного фонду Ольги Заярнюк (вони є співвласниками ТОВ «Сонячне майбутнє»).

В серпні 2014 році Хмельницька міськрада дозволила «Піпл Еволюшин» провести капітальний ремонт згаданого приміщення – колишнього будинку молоді «Проскурів». Але через рік, побоюючись що невід’ємні поліпшення допоможуть фірми задешево викупити приміщення, його внесли до переліку об’єктів, заборонених до приватизації. В апеляційному суді фірма заявила, що провела капітальний ремонт в приміщенні, але, на думку суду, не надала жодних цьому доказів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нерухомість, Суди